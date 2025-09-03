Qué se sabe de Nicki Nicole, Franco Mastantuono y el rumor que sacude al mundo

image

El papá de Lamine Yamal ninguneó a Nicki Nicole

En medio de esta controversia, apareció la voz del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, quien fue consultado por la prensa española sobre el presunto vínculo de su hijo con la rosarina. Su respuesta no dejó indiferente a nadie: “Son cosas de niños. No sé quién es ella, ni su cara. Yo escucho música urbana de Estados Unidos”, declaró, minimizando por completo a la artista.

Además, reclamó privacidad para su hijo, insistiendo en que no piensa vigilar cada aspecto de su vida personal. El supuesto affaire entre Nicki Nicole y Franco Mastantuono se instaló con fuerza en la agenda mediática, aunque todavía carece de confirmaciones oficiales. Por ahora, todo se mueve en el terreno de las versiones y especulaciones, en un cruce explosivo que promete seguir dando de qué hablar.