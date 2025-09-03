Video: el insólito intercambio entre Manuel Wirzt y Cande Molfese en plena radio

La charla, por un instante, se tornó algo tensa, aunque rápidamente retomó el cauce de la anécdota musical. Wirzt agregó un dato que sorprendió: “Vos sabés que Ruggero fue el primer tipo que hizo el tema, fue la primera versión que se hizo”. Enseguida Andy Kusnetzoff intervino para descomprimir con ironía: “A nosotros no nos gustó mucho”.

Y aunque la intención fue mantener el clima distendido, la escena ya había quedado marcada como uno de los momento más comentados del programa.