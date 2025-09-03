Video: el insólito intercambio entre Manuel Wirzt y Cande Molfese en plena radio
La visita del músico al ciclo de Andy Kusnetzoff dejó una escena cargada de recuerdos, chicanas y algún que otro momento incómodo con la actriz.
El aire de Urbana Play se impregnó de nostalgia cuando Manuel Wirzt se sumó como invitado a Perros de la calle. Frente al micrófono, el cantante hizo un repaso de su trayectoria y, casi sin proponérselo, rescató del pasado la historia de Rescata mi corazón, esa canción que marcó a varias generaciones y que, aunque parezca mentira, ya cumplió tres décadas desde que vio la luz.
El tema no solo se convirtió en un clásico, sino que también encontró lugar en la pantalla chica: Marcelo Tinelli lo utilizó durante años en ShowMatch, sumándole capítulos a su leyenda. Con ese disparador, desde la mesa intervino Cande Molfese, actriz y panelista, que se permitió un guiño personal: “Después estuvo en Violetta esta canción”, comentó, vinculando el recuerdo con su propia experiencia profesional.
La observación de Molfese derivó en una nueva confesión del músico, que aprovechó la ocasión para hablar del presente: “Por eso en esta celebración de los treinta años del disco, me estoy dando ese gusto de convocar a gente amiga, como lo hice con Ruggero (Pasquarelli)”, explicó. Su mirada dejó en claro que la música sigue tendiendo puentes entre distintas generaciones de artistas.
Pero no todo quedó en tono solemne. Con una sonrisa cómplice, Wirzt lanzó: “Mirá qué informada está la señorita”, destacando el comentario preciso de la actriz. Esa frase encendió una pequeña chispa en la mesa, ya que el recuerdo de Violetta también reveló que la actriz había tenido participación directa en la tira juvenil.
La charla, por un instante, se tornó algo tensa, aunque rápidamente retomó el cauce de la anécdota musical. Wirzt agregó un dato que sorprendió: “Vos sabés que Ruggero fue el primer tipo que hizo el tema, fue la primera versión que se hizo”. Enseguida Andy Kusnetzoff intervino para descomprimir con ironía: “A nosotros no nos gustó mucho”.
Y aunque la intención fue mantener el clima distendido, la escena ya había quedado marcada como uno de los momento más comentados del programa.
