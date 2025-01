El llanto de una fanática de Gran Hermano tras la eliminación de Luca: "Todos unos hijos de p..."

Esta expulsión en manos del voto telefónico parece haber dejado claro que, al menos esta vez, el público no se rige de acuerdo a aspectos físicos, sino al juego que cada participantes ofrece en la pantalla de Telefe. No obstante, el recientemente eliminado parece haber cosechado un pequeño fandom de jovencitas, que no tardaron en manifestarse tras el resultado de este domingo.