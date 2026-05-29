Sorpresa: Gladys la Bomba Tucumana se va de Gran Hermano tras un mes a pura crisis
La primicia la tuvo, nuevamente, Pabloschi, uno de los máximos referentes de GH. No obstante, la salida de la cantante se venía sospechando...
La estadía de Gladys "La Bomba Tucumana" en la casa de Gran Hermano Generación Dorada ha sido un verdadero torbellino. Desde que ingresó a finales de abril de 2026 como reemplazo de "La Maciel", la cantante tropical no ha tenido paz, pasando de la euforia total a una profunda crisis que la tiene al borde del abandono.
De hecho, en las últimas horas, los participantes han deslizado que se avecina la salida de la cantante, al mismo tiempo que Pabloschi -gran referente en redes sociales para los fanáticos del reality show de Telefe- confirmó su abandono: "Se va La Bomba, ya era hora", escribió en X.
Una estadía en Gran Hermano marcada por los conflictos
Aunque entró con toda la alegría, cantando sus clásicos y llevando empanadas, la convivencia no tardó en volverse hostil para ella. Su paso por la casa ha estado repleto de fuertes choques:
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El triángulo amoroso y los insultos iniciales: A los pocos días de entrar, protagonizó un tenso conflicto con la participante Luana por el coqueteo de Gladys con Zunino (un joven de 25 años). Esto derivó en insultos muy subidos de tono y acusaciones cruzadas en las que Gladys se sintió profundamente agredida y tildada de "vieja" y "prostituta".
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Falta de adaptación al juego: Varias figuras del debate exterior señalaron que a Gladys le cuesta entender que dentro de la casa todos son iguales. Se la ha visto con mala cara en las actividades y se negó a participar en dinámicas como el programa de Yanina Zilly, buscando un trato diferencial de "estrella" que el formato no permite.
- El feroz cruce con Tamara Paganini: durante la dinámica "Seamos Francos", Gladys tuvo una discusión fuertísima con Tamara Paganini. Según trascendió, se tocaron temas sumamente personales que hicieron estallar a la cantante a los gritos: “¡Gran Hermano, te pido que la frenes! Que ni se le ocurra hablar de mi esposo. Yo no quiero estar más acá, me quiero ir de este lugar horrendo, espantoso, cero empatía”.
Tras esto, Gladys se quebró en llanto en la cocina buscando el consuelo de Emanuel, confirmando que ya fue al confesionario a pedir su salida.
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