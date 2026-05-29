Sorpresa: Gladys la Bomba Tucumana se va de Gran Hermano tras un mes a pura crisis

La estadía de Gladys "La Bomba Tucumana" en la casa de Gran Hermano Generación Dorada ha sido un verdadero torbellino. Desde que ingresó a finales de abril de 2026 como reemplazo de "La Maciel", la cantante tropical no ha tenido paz, pasando de la euforia total a una profunda crisis que la tiene al borde del abandono.