Escándalo en Gran Hermano: una nueva acusación de racismo desató pedidos de expulsión

Uno de los mensajes que más circuló en X fue: "Si expulsaron a Carmiña, expulsen a este también. ¿O el racismo es selectivo en GH?".

Otro usuario escribió: "Hagamos tendencia: expulsión para Hansen por racista. Que se los mida con la misma vara. Claro, como es argentino no le van a decir nada".

También hubo quienes apuntaron contra la actitud de ambos participantes durante la conversación. "Además de ser racistas, él es consciente al punto de taparse el micrófono... Y lo peor es que ella avala sus dichos", expresó otro posteo que se viralizó rápidamente.

Mientras el debate sigue creciendo en redes sociales, los seguidores del reality permanecen atentos a una posible decisión de la producción sobre un episodio que volvió a poner a Gran Hermano Generación Dorada en boca de sus fanáticos.