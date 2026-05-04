El look argentino de Timothée Chalamet en su salida con Kylie Jenner que es furor
El actor revolucionó Nueva York en las últimas horas al mostrarse con una campera de la selección argentina durante su salida con su novia.
No es ninguna novedad que lo que se pone Timothée Chalamet se convierte en tendencia de inmediato, pero esta vez el impacto tuvo un sabor muy especial para nosotros. El actor, que actualmente está trabajando en la producción de "M. supreme", fue captado por las cámaras en las calles de Nueva York luciendo una prenda que nadie esperaba: una campera retro de la Selección Argentina. La imagen del protagonista de éxitos mundiales bajando de un auto de lujo con los colores de nuestra bandera revolucionó las redes sociales en cuestión de minutos.
El momento se dio este pasado domingo, cuando el actor llegó a Broadway acompañado por su pareja, Kylie Jenner. El look de Chalamet, totalmente relajado y fiel a su estilo descontracturado, se centró en esa pieza deportiva vintage que el seleccionado nacional utilizó durante el Mundial 2006. Como era de esperarse, los usuarios latinoamericanos no tardaron en celebrar la elección del estadounidense, llenando las plataformas de comentarios positivos y transformando el gesto en un fenómeno viral.
La pareja no estaba paseando por la zona de casualidad. El motivo de su asistencia al teatro fue presenciar la función de "T. fear of 13", una obra que tiene una conexión muy directa con el círculo íntimo de Jenner, ya que su hermana, Kim Kardashian, es la productora de la pieza. La historia que fueron a ver no es para nada ligera; se trata de un relato basado en hechos reales sobre la vida de Nick Yarris, un hombre que sufrió la injusticia de pasar 21 años tras las rejas por un error judicial que lo condenó injustamente.
La producción teatral cuenta con las actuaciones de Adrien Brody y Tessa Thompson, quienes se encargan de ponerle el cuerpo a este drama que expone las terribles fallas del sistema penitenciario en Pensilvania. La presencia de Timothée y Kylie en el teatro buscó, en parte, darle mayor visibilidad a la obra y apoyar el trabajo de producción de Kim, mientras los fotógrafos aprovechaban cada segundo para retratarlos en la vía pública.
Esta aparición de la pareja se dio en un momento clave del calendario neoyorquino: la previa de la MET Gala 2026. Hoy, lunes 4 de mayo, todas las miradas estarán puestas en el Museo Metropolitano de Arte, donde se llevará a cabo el evento benéfico organizado por la revista Vogue para recaudar fondos para el Costume Institute.
Tanto Chalamet como Jenner son invitados fijos en esta cita donde las figuras más influyentes del mundo deben respetar un código de vestimenta estricto según la temática del año. Después de verlo con la campera de la selección, la expectativa por ver con qué diseño de alta costura nos sorprenderá Timothée esta noche en la alfombra roja es total. Por ahora, el actor ya se ganó el cariño del público local con un solo movimiento de vestuario.
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