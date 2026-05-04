El look argentino de Timothée Chalamet en su salida con Kylie Jenner que es furor

Esta aparición de la pareja se dio en un momento clave del calendario neoyorquino: la previa de la MET Gala 2026. Hoy, lunes 4 de mayo, todas las miradas estarán puestas en el Museo Metropolitano de Arte, donde se llevará a cabo el evento benéfico organizado por la revista Vogue para recaudar fondos para el Costume Institute.

Tanto Chalamet como Jenner son invitados fijos en esta cita donde las figuras más influyentes del mundo deben respetar un código de vestimenta estricto según la temática del año. Después de verlo con la campera de la selección, la expectativa por ver con qué diseño de alta costura nos sorprenderá Timothée esta noche en la alfombra roja es total. Por ahora, el actor ya se ganó el cariño del público local con un solo movimiento de vestuario.