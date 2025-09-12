Con el mameluco de YPF, Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al gobernador del Chaco
El Presidente cumplió con una visita protocolar del mandatario provincial Leandro Zdero, junto a su hermana y funcionaria, Karina Milei, en una jornada descontracturada.
En el cierre de una semana que estuvo cargada de pasos en falso, momentos de tensión y reuniones cruciales post elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en las que La Libertad Avanza quedó 13 puntos por debajo del oficialismo local, el presidente Javier Milei recibió este viernes en la Quinta de Olivos al gobernador del Chaco, Leandro Zdero..
"El presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibieron en la Quinta de Olivos al gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero", anunciaron desde la Oficina del Presidente en X con una foto de los tres funcionarios.
A pesar de las críticas de los seguidores de Javier Milei por su "look de viernes", ya que el mandatario evita ir a la Casa Rosada el último día hábil de la semana y suele elegir la campera de YPF para vestirse descontracturado, el trío pareció entenderse con una sonrisa a juzgar por la foto oficial.
Por su parte, Zdero emitió poco antes de las 16 un escueto comunicado en X donde usó la misma imagen:
"Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos", escribió el Gobernador del Chaco en X.
El jueves Zdero estuvo en la primera reunión de la flamante mesa de encuentro federal, un esfuerzo salido de los despachos de la Casa Rosada para que Javier Milei interactúe más con los gobernadores, aunque la cita estuvo presidida por su nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.
Catalán sólo tuvo la oportunidad de un mano a mano con Zdero, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que fueron los únicos que aparecieron por Casa Rosada.
En cambio, varios mandatarios provinciales se juntaron el mismo día en el marco de la Exposición Rural de Río Cuarto, Córdoba, donde el anfitrión fue el gobernador Martín Llaryora.
Junto a Llaryora estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), que buscan formar una tercera vía a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.
Los ausentes con aviso fueron Ignacio Torres, de Chubut, y Claudio Vidal, de Santa Cruz.
