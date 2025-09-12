Con el mameluco de YPF, Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al gobernador del Chaco

"Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos", escribió el Gobernador del Chaco en X.

El jueves Zdero estuvo en la primera reunión de la flamante mesa de encuentro federal, un esfuerzo salido de los despachos de la Casa Rosada para que Javier Milei interactúe más con los gobernadores, aunque la cita estuvo presidida por su nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Catalán sólo tuvo la oportunidad de un mano a mano con Zdero, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que fueron los únicos que aparecieron por Casa Rosada.

En cambio, varios mandatarios provinciales se juntaron el mismo día en el marco de la Exposición Rural de Río Cuarto, Córdoba, donde el anfitrión fue el gobernador Martín Llaryora.

Junto a Llaryora estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), que buscan formar una tercera vía a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Los ausentes con aviso fueron Ignacio Torres, de Chubut, y Claudio Vidal, de Santa Cruz.