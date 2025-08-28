El mal momento que le tocó vivir a Nancy Duré: qué le pasó

Duré confesó que sufre de claustrofobia, pero que intentó mantener la calma para no alarmar a sus acompañantes. "Yo soy claustrofóbica pero como estaba con estos muchachos que uno tiene la edad de mi hijo me hice fuerte y traté de distender y hacer chistes", dijo. La periodista agregó que uno de ellos sufrió un ataque de pánico y que a otro se le bajó la presión. "Fue angustiante y desesperante quedarte encerrado", sentenció.

Al final, la periodista expresó su preocupación por la falta de seguridad en los ascensores y aseguró que ya ha iniciado los reclamos correspondientes. "Espero que esta situación no se repita y empecé a hacer los reclamos correspondientes y esperemos que de ahora en más haya controles porque esto no puede volver a pasar", concluyó.