El mal momento que le tocó vivir a Nancy Duré: qué le pasó
La periodista fue noticia recientemente tras vivir un angustiante momento en lo que parecía un día tranquilo. Los detalles de lo que le pasó.
La periodista Nancy Duré vivió un angustiante momento tras quedar encerrada en un ascensor por más de una hora. La noticia fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en su programa, donde la propia Duré relató la dramática experiencia que vivió al ingresar al edificio de su hijo.
Etchegoyen comenzó su programa con lo que describió como una "triste noticia pero con final feliz", revelando que su compañera de televisión había pasado por un momento desesperante. "Nancy fue al edificio de su hijo y cuando estaba subiendo en el ascensor se quedó encerrada más de una hora. Estaba con dos personas. A la hora y pico pudieron rescatarla", explicó el conductor.
En un audio, Nancy Duré detalló lo sucedido. La periodista había ido a ayudar a su hijo a colocar un estante y, al subir al ascensor con otras dos personas, este se detuvo. "Quise llamar al número de emergencia que figuraba ahí mismo pero no había señal. Apretamos una alarma y un vecino nos escuchó y llamó al teléfono de emergencias. Llamó al administrador y ahí esperamos que alguien venga a rescatarnos", contó.
La situación se tornó más tensa cuando los bomberos llegaron y no podían alinear el ascensor para que salieran. En un momento, la luz se cortó. "Se cortó la luz en un momento hasta que pudieron bajarlo hasta el primer subsuelo y fue más de una hora todo esto", reveló la periodista, visiblemente afectada.
Duré confesó que sufre de claustrofobia, pero que intentó mantener la calma para no alarmar a sus acompañantes. "Yo soy claustrofóbica pero como estaba con estos muchachos que uno tiene la edad de mi hijo me hice fuerte y traté de distender y hacer chistes", dijo. La periodista agregó que uno de ellos sufrió un ataque de pánico y que a otro se le bajó la presión. "Fue angustiante y desesperante quedarte encerrado", sentenció.
Al final, la periodista expresó su preocupación por la falta de seguridad en los ascensores y aseguró que ya ha iniciado los reclamos correspondientes. "Espero que esta situación no se repita y empecé a hacer los reclamos correspondientes y esperemos que de ahora en más haya controles porque esto no puede volver a pasar", concluyó.
