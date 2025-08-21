Nueva baja confirmada en Mujeres Argentinas después de la salida de Liliana Franco
El ciclo de María Belén Ludueña está siendo muy afectado por falta de presupuesto y rating, por lo que las panelistas están siendo despedidas.
El programa Mujeres Argentinas, conducido por María Belén Ludueña, enfrenta una nueva polémica tras la salida de una de sus panelistas, Liliana Franco. Ahora, el periodista Juan Etchegoyen ha revelado en su programa que la movilera Julieta Pilatti también fue desvinculada del ciclo.
Etchegoyen comenzó su programa lamentando la noticia. "Lamentablemente tengo que informar la fea noticia de una nueva baja en un programa de televisión de aire", expresó. El periodista confirmó que, después de la salida de Liliana Franco, se suma una nueva persona a la lista de "echados": la movilera Julieta Pilatti.
Juan Etchegoyen leyó el descargo de Julieta Pilatti, quien se mostró visiblemente enojada. “Yo entré en marzo al programa como productora y al tiempo me dieron la posibilidad de hacer notas, móviles y también ayudaba en las redes sociales. De manera inesperada, el 1 de agosto, me notificaron que no seguía en Mujeres por falta de rating y presupuesto”, dijo Pilatti.
La periodista también hizo una grave denuncia, afirmando que su despido se contradice con las decisiones internas del programa. "Pero… la semana anterior sumaron un notero 'acomodado'", subrayó, sugiriendo que la falta de presupuesto y la baja de audiencia no serían las únicas razones de su desvinculación.
Pilatti también se refirió a la salida de su colega, Liliana Franco, y se solidarizó con ella, afirmando que "es cierto todo lo que ella comenta de la producción". "Me indignó que corran del programa a una profesional como Lili Franco. Claramente hay problemas en la producción", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario