Carmen Barbieri destrozó sin piedad a Ayelén Paleo tras la detención de su madre

mama de Ayelen Paleo

Sobre Elizabeth Rodrigo, la conductora confesó que la conocía de su paso por los camarines, ya que solía acompañar a su hija en sus primeros años de carrera. Sin embargo, deslizó sospechas: “Pensé que estaba para cuidarla, pero después me enteré de otras cosas. Ahora la Justicia tendrá que esclarecerlo”.

Con sarcasmo, cerró su reflexión con una frase que marcó la entrevista: “Me da lástima, pero esto demuestra que todo vuelve. Como dice el dicho: siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo”. La declaración de Barbieri reavivó una vieja guerra mediática y dejó en claro que, a pesar de los años, las heridas entre ambas siguen abiertas.