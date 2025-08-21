Luciana Salazar y Amalia Granata se reconciliaron: "Estamos viejas para pelearnos"
En un enigmático de las dos famosas, Juan Etchegoyen dio a conocer la noticia haciendo referencia a la nueva relación de las mediáticas.
El mundo del espectáculo ha sido testigo de un inesperado giro en la relación de Luciana Salazar y Amalia Granata. Después de años de enfrentamientos mediáticos, las dos famosas, que compartieron en su momento una relación con Martín Redrado, han decidido poner fin a sus diferencias. La noticia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa.
Etchegoyen dio a conocer que la reconciliación se dio de manera sorpresiva en una gala benéfica de la fundación de Margarita Barrientos. "Tengo una reconciliación súper bomba que no es de pareja y todo se dio en la gala benéfica de la fundación de Margarita Barrientos", comenzó diciendo el conductor.
El periodista no solo confirmó la noticia, sino que también aseguró que había una foto que lo demostraba. "Ahora vas a escucharlas a ellas pero antes les digo que están reconciliadas Amalia Granata y Luciana Salazar después de tantos años y tantos cruces y peleas", afirmó.
Juan Etchegoyen se comunicó con ambas y pudo obtener sus primeras declaraciones. Amalia Granata se refirió a la situación con una actitud de madurez. "Nos saludamos porque ella estaba con Polino y él nos sacó una foto. Ya estamos viejas para pelearnos y hay que pasar la página", dijo la política al presentador.
Por su parte, Luciana Salazar también se mostró dispuesta a dejar el pasado atrás. "Fue todo muy rápido y no pude hablar con Amalia. Tampoco tenemos que hablar nada y las cosas ya pasaron y más allá de todas las diferencias ella nunca se metió con mi hija", expresó la modelo. Si bien reconoció que tuvo que responder a "cosas de ella que no me parecían correctas", Salazar afirmó que no tiene "nada grave que reprocharle" a Granata.
El periodista, en su cierre, mencionó que la próxima reconciliación pendiente para Luciana sería con Yanina Latorre, algo que hasta el momento no se ha concretado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario