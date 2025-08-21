Luciana Salazar y Amalia Granata se reconciliaron: "Estamos viejas para pelearnos"

Por su parte, Luciana Salazar también se mostró dispuesta a dejar el pasado atrás. "Fue todo muy rápido y no pude hablar con Amalia. Tampoco tenemos que hablar nada y las cosas ya pasaron y más allá de todas las diferencias ella nunca se metió con mi hija", expresó la modelo. Si bien reconoció que tuvo que responder a "cosas de ella que no me parecían correctas", Salazar afirmó que no tiene "nada grave que reprocharle" a Granata.