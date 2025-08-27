La hija de Marcos Camino salió al cruce de su papá después de los dichos contra su nieta

Silvina también se refirió a las declaraciones de su padre sobre su propia hija, en las que insinuó que tenía problemas de adicciones. "Yo me niego a creer que un abuelo pueda hablar así de su nieta", dijo. Aunque admitió que no sabe si lo que se dijo es verdad, eligió "no creer en ese tipo de cosas".

Silvina, que no está "acostumbrada a mendigar nada", aseguró que "calmó" a su mamá, quien también se pone mal con la situación, y concluyó: "No me detengo ahí ni buscar a la persona que habla mal de mi hija. Son carencias que puede tener esa persona".