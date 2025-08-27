La hija de Marcos Camino salió al cruce de su papá después de los dichos contra su nieta
Silvina Camino brindó una entrevista en la que confesó que sufrió mucho cuando su padre comenzó una guerra con Cacho Deicas. Los detalles.
La disputa entre Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas, líderes de Los Palmeras, continúa. En una entrevista con Juan Etchegoyen, Silvina Camino, hija del fundador de la banda, habló por primera vez sobre la polémica y la tensa relación que mantiene con su padre.
Silvina, quien confesó que hace años que no tiene vínculo con Marcos por decisión de él, se refirió al reciente comentario de su propia hija, que se declaró "team Cacho Deicas". "Ella dijo como peleando que era team Cacho Deicas pero acá hay cosas que no fueron dichas ni se dirán que son dolores que arrastra cualquier familia y en Santa Fé se sabe porque es un gran pueblo chico", explicó.
A pesar de su distancia con el vocalista, Silvina defendió el rol de Deicas en la banda. "Cacho fue el Messi o el Maradona que surgió en Los Palmeras y fue la voz inconfundible e irremplazable del grupo pero el que lo creó fue mi papá", reconoció. No obstante, cuestionó la forma en que su padre manejó la situación. "Lo que falló acá es que yo no me imagino siendo socia de una amiga y saliendo a hablar mal de esa amiga, no dejo que mi amiga se ofenda ni se sienta mal", sentenció.
Silvina reveló que, preocupada por la salud de Deicas, se comunicó con uno de sus hijos para saber cómo se encontraba. "Le dije que estábamos preocupados", afirmó. También confesó que le dolió mucho ver a su padre hablar mal de su colega. "Cuando escuché a mi papá hablar mal de Cacho sufrí mucho. Si lo pudiera asesorar si él me escuchara iría por otro lado pero yo soy más emocional que él", expresó.
Silvina también se refirió a las declaraciones de su padre sobre su propia hija, en las que insinuó que tenía problemas de adicciones. "Yo me niego a creer que un abuelo pueda hablar así de su nieta", dijo. Aunque admitió que no sabe si lo que se dijo es verdad, eligió "no creer en ese tipo de cosas".
Silvina, que no está "acostumbrada a mendigar nada", aseguró que "calmó" a su mamá, quien también se pone mal con la situación, y concluyó: "No me detengo ahí ni buscar a la persona que habla mal de mi hija. Son carencias que puede tener esa persona".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario