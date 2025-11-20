El mensaje de Andrea Bocelli tras recibir la Orden de Mayo: "Me lo guardo en el corazón"

A eso sumó una referencia emotiva a sus padres, imaginándolos orgullosos desde el Cielo ante la distinción alcanzada. El mensaje avanzó luego hacia la conexión cultural que Bocelli asegura sentir cada vez que canta en territorio argentino, afirmando que el público logra comprender su lenguaje incluso antes de que pronuncie una palabra. Destacó la sensibilidad compartida entre ambas naciones, comparándolas con “dos voces en un dueto”.

En un tramo final cargado de afecto, agradeció al presidente, al país, a la comunidad italiana y al público argentino por el cariño recibido durante su visita. Cerró su carta con un broche emocional: “Fue un privilegio sentir, una vez más, el lazo vivo entre Italia y Argentina, dos tierras que se reflejan una en la otra como dos hermanas: distantes solo en los mapas”.