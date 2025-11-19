Video: así fue el detrás de escena de los ensayos entre Andrea Bocelli y Nicki Nicole

La función del martes terminó convirtiéndose en un acontecimiento para la carrera de Nicki Nicole, quien compartió escenario con Bocelli durante el show que el artista italiano brindó en Buenos Aires. El cruce generacional quedó sellado en el momento en que ella subió para cantar junto al tenor el clásico “Vivo per lei” en español, una combinación de estilos que el público celebró con ovaciones y miles de celulares registrando la escena, que no tardó en viralizarse en plataformas sociales.