Video: así fue el detrás de escena de los ensayos entre Andrea Bocelli y Nicki Nicole
Las imágenes del tenor italiano y la rosarina afinando detalles antes del show, incluyendo el “Les dejo la prueba de sonido”, mostraron la preparación de un encuentro que terminó con “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”.
La previa del concierto en el Hipódromo de San Isidro dejó material que rápidamente alimentó la expectativa: antes de que comenzara el espectáculo, tanto Andrea Bocelli como Nicki Nicole difundieron en redes videos y fragmentos íntimos del ensayo, permitiendo asomarse a una preparación llena de profesionalismo, calma y emoción.
En un ambiente relajado, el tenor italiano dio a conocer un clip donde se veía su mano sobre el piano y la voz de la rosarina entrando con suavidad, reflejando la complicidad artística que se estaba gestando en la previa de un evento único.
La función del martes terminó convirtiéndose en un acontecimiento para la carrera de Nicki Nicole, quien compartió escenario con Bocelli durante el show que el artista italiano brindó en Buenos Aires. El cruce generacional quedó sellado en el momento en que ella subió para cantar junto al tenor el clásico “Vivo per lei” en español, una combinación de estilos que el público celebró con ovaciones y miles de celulares registrando la escena, que no tardó en viralizarse en plataformas sociales.
La expectativa no nació en el escenario, sino varias horas antes, cuando comenzaron a circular en Instagram las imágenes de los preparativos. Fue Bocelli quien dio el puntapié inicial al publicar un breve video que mostraba el proceso creativo desde adentro, casi como invitando a los seguidores a meterse en la sala de ensayo y vivir el paso a paso del armado del número musical.
Esa grabación generó una ola de reacciones entre los fanáticos, que intuían que algo especial estaba por ocurrir. A las pocas horas, Nicki replicó el contenido y sumó su propio material detrás de escena. “Les dejo la prueba de sonido”, escribió junto a un corazón blanco y un emoji de sonrisa, dejando ver lo que significaba para ella ser parte de un momento histórico junto a una figura de reconocimiento mundial.
La intimidad de esos videos, con la artista concentrada, entusiasmada y visiblemente feliz, sirvió para confirmar que la emoción estaba tan presente como el profesionalismo.
