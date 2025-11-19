Noche soñada para Nicki Nicole: cantó "Vivo por ella" junto a Andrea Bocelli

La reacción de Nicki no tardó. Una vez finalizada la interpretación, recurrió a su cuenta de X para expresar lo que miles de jóvenes habrían sentido en su lugar: “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”. Apenas transcurridas dos horas, y mientras compartía videos que le llegaban sin pausa, la artista escribió: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Y cuando el alba del miércoles comenzaba a asomarse, la cantante rosarina confesaba: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!”, a lo que sumó la noticia de la salida de entradas para su próximo show e incluso el estreno de la nueva temporada de Envidiosa, la serie en la que participa. Todo en una ráfaga de emociones donde la gratitud y la sorpresa se mezclaban con la felicidad.

Días atrás, la rosarina anunció un concierto sinfónico el 19 de febrero en el Teatro Colón. Allí presentará su repertorio en formato sinfónico junto a más de 70 músicos dirigidos por Nico Sorín, en una propuesta que interpreta su obra desde una nueva sensibilidad y que marca un hito para la música argentina: será la primera artista de su generación y del movimiento urbano en presentarse en dicho teatro.

Con más de 1.600 millones de streams y múltiples premios, Nicki continúa expandiendo los límites de su arte. Su llegada al Colón se inscribe en una etapa de crecimiento artístico que tuvo un precedente masivo en Rosario, donde presentó un concierto sinfónico ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera.

Nicki cuenta con 23 millones de seguidores en Instagram, 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, 16 millones de seguidores en TikTok y 5 millones de suscriptores en YouTube.