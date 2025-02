El mensaje que Martina de Gran Hermano le mando a su abuela sin saber que falleció

Con el correr de los días, el tema pasó a un segundo plano, pero en el programa de esta noche volvió a salir a flote. Es que en el momento en el que Martina se dirigía al confesionario a dar sus votos, miró a la camara y mandó un saludo a su abuela.

"Un beso a mi abuela, que la amo y extraño mucho, mucho", dijo la joven. Estas palabras resonaron fuerte dentro y fuera de la casa, lo que volvió a abrir el debate sobre si la decisión que tomó la familia fue correcta o no.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1894925805110640849?t=wA2AcxO_fWc1H9yaXz5h_g&s=19&partner=&hide_thread=false Martina saludando a su abuela que murió y no le avisaron. #GranHermano pic.twitter.com/HYesnat493 — Real Time (@RealTimeRating) February 27, 2025

Martina habla de su abuela en Gran Hermano, sin saber que falleció

En las últimas horas, se filtró un emotivo video de Gran Hermano 2024 en el que la participante Martina Pereyra menciona a su abuela sin saber aún la desgarradora noticia de su fallecimiento. En el video, Martina está conversando con Juan Pablo De Vigili mientras le hace un masaje en la espalda, y él le dice: "No la conocí". Ella, sorprendida, responde: "¿Cómo que no la viste? En el Congelados".

"No, estaba de espaldas. La escuché", le explica el correntino. En ese momento, uno de sus compañeros le pregunta a Martina a quién se parece de su familia. "Eh, a mi abuela, de parte de mi mamá", responde la joven. Marcelo Carro, otro de los participantes, le hace una consulta: "¿A tu viejo, no?".

Martina, con seguridad, responde: "Para mí no. Todos dicen que me parezco a mi abuela de parte de mi mamá, que es parecida a mi mamá".

La semana pasada, la noticia de que la familia y la producción del programa decidieron no informarle a Martina sobre el fallecimiento de su abuela generó un gran revuelo en las redes sociales. Fefe Bongiorno, en su intervención en LAM (América TV), reveló que la familia había tomado esta decisión porque "no solo era imposible revertir la situación, porque obviamente no hay nada que hacer, sino que también podría traerle un estrés adicional".