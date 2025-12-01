El mensaje de Vin Diesel a 12 años de la muerte de Paul Walker conmovió a los fans

Las postales muestran momentos de ternura con su padre, quien la crió prácticamente solo. “Doce años sin vos. Te amo para siempre”, escribió la modelo, reafirmando el afecto que mantiene intacto a pesar del paso del tiempo. Sus publicaciones se sumaron al mensaje de Diesel y multiplicaron el alcance del recuerdo en redes.

paul walker

Cómo murió Paul Walker

A lo largo de la última década, la muerte de Walker se transformó en uno de los episodios más trágicos del mundo del cine. El actor falleció el 30 de noviembre de 2013 cuando el Porsche Carrera GT 2005 en el que viajaba junto a su amigo Roger Rodas circulaba a casi 160 kilómetros por hora y chocó contra un poste y varios árboles en Santa Clarita, California. Ambos murieron casi al instante, y las imágenes del siniestro recorrieron el mundo.

Su partida dejó un vacío que ni la saga ni sus seguidores pudieron llenar del todo, pero también abrió una fuerte tradición de homenajes que renuevan año tras año su historia.

Desde entonces, Paul Walker continúa siendo recordado por colegas, familiares y una comunidad global de fanáticos que lo adoptó como un ícono de sensibilidad, humildad y carisma. Este nuevo tributo de Vin Diesel reafirma la huella que dejó en su vida y en la cultura popular, consolidando una amistad que trasciende el tiempo y la pantalla.