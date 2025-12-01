El mensaje de Vin Diesel a 12 años de la muerte de Paul Walker conmovió a los fans
El actor recordó a su amigo con fotos inéditas y emotivas frases que reavivaron la memoria del protagonista de “Rápido y Furioso”.
Cada nuevo aniversario de la muerte de Paul Walker trae consigo una ola de homenajes, mensajes y recuerdos que atraviesan a fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, uno de los tributos más esperados cada año es el de Vin Diesel, su compañero y amigo inseparable dentro y fuera del set de “Rápido y Furioso”.
En esta ocasión, a 12 años del accidente que terminó con la vida del actor, Diesel volvió a manifestar su cariño con publicaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Tal como suele ocurrir en esta fecha, compartió dos fotografías que reflejan la profunda conexión que mantenían.
En una de ellas se los ve juntos durante una pausa en una de las filmaciones de la saga, acompañada de un mensaje que emocionó a millones de seguidores: “El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que sos parte de eso...una hermandad eterna. Te amaré por siempre”. La frase fue interpretada como una reafirmación del vínculo espiritual que el actor asegura seguir sintiendo con Walker, incluso más de una década después de su partida.
En otro posteo, Diesel publicó una imagen donde conversa con Paul en una escalera, un instante espontáneo que remite a los años en los que ambos trabajaban codo a codo construyendo la franquicia de acción más influyente del cine reciente. Allí escribió: “Doce años y no hay un día que pase en que no te extrañe”, una reflexión que volvió a conmover a la comunidad de fanáticos que año tras año mantiene vivo el legado del actor.
La publicación fue acompañada por miles de comentarios en los que los usuarios recordaron escenas emblemáticas, homenajes de películas posteriores y anécdotas que marcaron a la dupla. La memoria de Walker también fue reivindicada por su hija Meadow, quien compartió en su Instagram tres fotos de un íntimo festejo de cumpleaños cuando era niña.
Las postales muestran momentos de ternura con su padre, quien la crió prácticamente solo. “Doce años sin vos. Te amo para siempre”, escribió la modelo, reafirmando el afecto que mantiene intacto a pesar del paso del tiempo. Sus publicaciones se sumaron al mensaje de Diesel y multiplicaron el alcance del recuerdo en redes.
Cómo murió Paul Walker
A lo largo de la última década, la muerte de Walker se transformó en uno de los episodios más trágicos del mundo del cine. El actor falleció el 30 de noviembre de 2013 cuando el Porsche Carrera GT 2005 en el que viajaba junto a su amigo Roger Rodas circulaba a casi 160 kilómetros por hora y chocó contra un poste y varios árboles en Santa Clarita, California. Ambos murieron casi al instante, y las imágenes del siniestro recorrieron el mundo.
Su partida dejó un vacío que ni la saga ni sus seguidores pudieron llenar del todo, pero también abrió una fuerte tradición de homenajes que renuevan año tras año su historia.
Desde entonces, Paul Walker continúa siendo recordado por colegas, familiares y una comunidad global de fanáticos que lo adoptó como un ícono de sensibilidad, humildad y carisma. Este nuevo tributo de Vin Diesel reafirma la huella que dejó en su vida y en la cultura popular, consolidando una amistad que trasciende el tiempo y la pantalla.
