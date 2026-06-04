El mensaje de Rocío Igarzábal tras las repercusiones del posteo sobre los abusos que sufrió
Tras revelar que fue abusada en su infancia, Rocío Igarzábal rompió el silencio con un desgarrador mensaje: "Es muy fuerte..."
El crudo testimonio de Rocío Igarzábal, quien reveló haber sido víctima de abuso infantil a los cinco años por parte de una persona de extrema confianza, sacudió por completo al mundo del espectáculo. Tras la enorme repercusión de su relato en el marco de la marcha del Ni Una Menos, la actriz reapareció en sus redes sociales con un fuerte descargo.
A través de sus historias de Instagram, la cantante rompió el silencio y se tomó un momento para agradecer la gigantesca ola de apoyo que recibió en las últimas horas: “Gracias por todos sus mensajes. El miedo se transforma en valor, en fuerza”, arrancó con firmeza.
Sin embargo, lo que más conmovió y alarmó a la artista no fue la repercusión mediática, sino la reacción inmediata de sus seguidoras, quienes se sintieron reflejadas en su dolor y se animaron a romper el silencio con ella.
“Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía. Es muy fuerte leer los relatos”, confesó Rochi, visiblemente movilizada por la cantidad de historias de abuso que colmaron su bandeja de entrada.
El pedido contundente de Rocío Igarzabal
En medio del revuelo y mientras continúa con su gira teatral, Igarzábal aprovechó la atención de los medios y de la opinión pública para dejar una fuerte reflexión, exigiendo que el debate no se quede solo en una noticia de la farándula.
“No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”, lanzó de manera categórica, poniendo el eje en la desprotección que sufren miles de mujeres y niños.
Para cerrar un posteo que rápidamente se volvió viral, la actriz mandó un mensaje de contención colectiva para todas las víctimas: “Nos abrazo”, concluyó junto al emoji de un corazón rojo.
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