El mensaje de Rocío Igarzábal tras las repercusiones del posteo sobre los abusos que sufrió

El pedido contundente de Rocío Igarzabal

En medio del revuelo y mientras continúa con su gira teatral, Igarzábal aprovechó la atención de los medios y de la opinión pública para dejar una fuerte reflexión, exigiendo que el debate no se quede solo en una noticia de la farándula.

“No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”, lanzó de manera categórica, poniendo el eje en la desprotección que sufren miles de mujeres y niños.

Para cerrar un posteo que rápidamente se volvió viral, la actriz mandó un mensaje de contención colectiva para todas las víctimas: “Nos abrazo”, concluyó junto al emoji de un corazón rojo.