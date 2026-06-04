Andrea del Boca admitió que su regreso a Gran Hermano estaba acordado con la producción

Uno de los puntos más cuestionados por la audiencia tiene relación con la forma en que Del Boca volvió a la competencia. A diferencia de otros participantes eliminados o que abandonaron el programa, la actriz no tuvo que someterse a una instancia de repechaje para recuperar su lugar. En cambio, recibió un Golden Ticket, un mecanismo excepcional que le permitió regresar directamente a la casa sin depender del voto popular ni de una nueva competencia.

La situación generó comparaciones inmediatas con otros casos recientes dentro del reality. Participantes como Yipio y La Maciel tuvieron que competir nuevamente para regresar al programa, mientras que la uruguaya logró reingresar gracias al apoyo del público. Esa diferencia de procedimientos alimentó las sospechas de una parte de la audiencia, que considera que las reglas no fueron aplicadas de la misma manera para todos.

Ahora, el debate gira en torno a si el acuerdo previo afectó la igualdad de condiciones dentro del juego o si simplemente respondió a una situación excepcional vinculada a la salud de una de las participantes más conocidas de esta edición.