Tensión en Gran Hermano: Jenny Mavinga y La Maciel protagonizaron un fuerte cruce

“Siempre tuvo razón Cinzia, eran una violentas impresentables”, escribió una usuaria. Otros comentarios apuntaron en la misma dirección: “estás se creen showseras” y “qué pésimo ejemplo, ahí hay familias y hay nenes en la tribuna”.

Sin embargo, también hubo quienes pusieron en duda la autenticidad de la pelea y sugirieron que podría tratarse de una estrategia para generar repercusión mediática y mantenerse en el centro de la conversación.

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“Ay, justo se ponen a mechonearse en el medio de la escenografía, qué oportunas”, comentó un internauta. En la misma línea, otro agregó: “Cualquier cosa para tener un clip rascando la olla y cámaras, dan pena”.

Por el momento, ninguna de las protagonistas se pronunció públicamente sobre el episodio ni explicó qué motivó el fuerte cruce. Mientras tanto, el video continúa circulando en distintas plataformas y suma miles de reproducciones, reavivando el debate entre quienes creen que se trató de una pelea genuina y quienes sospechan que todo fue parte de una puesta en escena.