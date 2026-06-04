Ailén Cova habló de los rumores con las mujeres de la Selección: "Yo no hago mi..."
Ailén Cova, novia de Alexis Mac Allister, habló sobre las versiones que señalan una supuesta distancia con las demás parejas de los jugadores de la Selección Argentina.
Ailén Cova volvió a quedar en el centro de la conversación luego de que resurgieran las especulaciones sobre su vínculo con las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina. La actual pareja de Alexis Mac Allister respondió a las versiones que la señalan como una figura poco integrada al grupo y negó cualquier conflicto.
La historia tiene su origen en la polémica separación entre el mediocampista y Camila Mayán. Tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar, Mac Allister puso fin a una relación de seis años con la influencer, una ruptura que con el tiempo derivó en disputas judiciales y una fuerte exposición mediática. Poco después se conoció que Ailén Cova, amiga de la infancia del jugador, había comenzado una relación sentimental con él. Ese contexto generó controversias y alimentó versiones sobre una supuesta tensión con parte del entorno femenino de la Scaloneta.
El tema volvió a instalarse luego de que Caro Calvani, esposa de Nicolás Tagliafico, invitara a Camila Mayán a participar de una actividad. A partir de esa situación, Pochi, creadora de Gossipeame, analizó en Puro Show cómo es actualmente la relación entre Cova y las demás mujeres vinculadas al seleccionado.
“¿Ailén Cova es la oveja negra de la selección?”, preguntó durante el programa. Según el relevamiento realizado por la panelista, únicamente tres mujeres del entorno de los futbolistas siguen a Cova en Instagram: Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez; Muriel López, esposa de Lisandro Martínez; y Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández. Las tres también mantienen contacto en redes con Camila Mayán.
En contrapartida, varias integrantes históricas del grupo no la siguen. Entre ellas aparecen Oriana Sabatini, Magui Alcácer y Linda Rafla. En el caso de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, Pochi explicó: “porque vieron cómo es Jorgelina, no le cabe una”.
Otro dato que llamó la atención fue que ni Antonela Roccuzzo ni Tini siguen a Ailén. Sobre esto, Pochi comentó: “A Tini, claramente, porque no sé, les gusta porque es Tini. ¿Quién va a quererse poner en contra de Tini?”. Luego agregó respecto de Antonela: “La gran mayoría de todo el resto de las mujeres de la selección sí la siguen a Tini”.
Por otro lado, también se destacó que Valu Cervantes mantiene una postura neutral y sigue tanto a Mayán como a Cova. La influencer aclaró además que la situación es recíproca, ya que Ailén tampoco sigue a Antonela ni a Tini. “Eso tiene que ver un poco con el ego de cada una y está un poco alineado lo que ella dice”, señaló.
Consultada por las razones detrás de esta aparente distancia, Pochi aseguró que la explicación que recibió fue contundente: “No cae bien una mujer que se mete en el medio de una relación”. La afirmación abrió un debate en el estudio. Matías Vázquez consideró que esa mirada “marca la línea del pensamiento de que las mujeres que aparecen de golpe en un vínculo son vistas de mala manera”. Otros panelistas señalaron que, si esa fuera la razón principal, también debería existir un cuestionamiento hacia Mac Allister.
Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando la propia Ailén respondió de manera privada a las consultas de Pochi sobre el tema. Lejos de alimentar la polémica, negó cualquier enfrentamiento. “No, cero, no pasó nada. Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me superincluyeron”.
Tras escuchar el mensaje, Matías Vázquez interpretó que la frase escondía una referencia a Camila Mayán. “Hay un palo para Cami Mayán. No hago mi vida privada pública. Ese es un palo tremendo”.
Pochi coincidió con esa lectura y recordó que, según trascendió en distintas oportunidades, la exposición mediática habría sido uno de los argumentos que Alexis Mac Allister utilizó para poner fin a su relación con Mayán, postura que también había expresado públicamente Silvina Riela, madre del futbolista.
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