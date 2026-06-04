Ailén Cova habló de los rumores con las mujeres de la Selección: "Yo no hago mi..."

“¿Ailén Cova es la oveja negra de la selección?”, preguntó durante el programa. Según el relevamiento realizado por la panelista, únicamente tres mujeres del entorno de los futbolistas siguen a Cova en Instagram: Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez; Muriel López, esposa de Lisandro Martínez; y Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández. Las tres también mantienen contacto en redes con Camila Mayán.

En contrapartida, varias integrantes históricas del grupo no la siguen. Entre ellas aparecen Oriana Sabatini, Magui Alcácer y Linda Rafla. En el caso de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, Pochi explicó: “porque vieron cómo es Jorgelina, no le cabe una”.

Otro dato que llamó la atención fue que ni Antonela Roccuzzo ni Tini siguen a Ailén. Sobre esto, Pochi comentó: “A Tini, claramente, porque no sé, les gusta porque es Tini. ¿Quién va a quererse poner en contra de Tini?”. Luego agregó respecto de Antonela: “La gran mayoría de todo el resto de las mujeres de la selección sí la siguen a Tini”.

Por otro lado, también se destacó que Valu Cervantes mantiene una postura neutral y sigue tanto a Mayán como a Cova. La influencer aclaró además que la situación es recíproca, ya que Ailén tampoco sigue a Antonela ni a Tini. “Eso tiene que ver un poco con el ego de cada una y está un poco alineado lo que ella dice”, señaló.

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Consultada por las razones detrás de esta aparente distancia, Pochi aseguró que la explicación que recibió fue contundente: “No cae bien una mujer que se mete en el medio de una relación”. La afirmación abrió un debate en el estudio. Matías Vázquez consideró que esa mirada “marca la línea del pensamiento de que las mujeres que aparecen de golpe en un vínculo son vistas de mala manera”. Otros panelistas señalaron que, si esa fuera la razón principal, también debería existir un cuestionamiento hacia Mac Allister.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando la propia Ailén respondió de manera privada a las consultas de Pochi sobre el tema. Lejos de alimentar la polémica, negó cualquier enfrentamiento. “No, cero, no pasó nada. Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me superincluyeron”.

Tras escuchar el mensaje, Matías Vázquez interpretó que la frase escondía una referencia a Camila Mayán. “Hay un palo para Cami Mayán. No hago mi vida privada pública. Ese es un palo tremendo”.

Pochi coincidió con esa lectura y recordó que, según trascendió en distintas oportunidades, la exposición mediática habría sido uno de los argumentos que Alexis Mac Allister utilizó para poner fin a su relación con Mayán, postura que también había expresado públicamente Silvina Riela, madre del futbolista.