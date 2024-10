El millonario juicio que Martín Demichelis y Evangelina Anderson le harían a Yanina Latorre

Y continuó: “A mí me cuentan que después del impacto que tuvo la noticia y la cantidad de comentarios maliciosos que recibieron los famosos por esto están muy enojados y quieren concretar la demanda por daños y perjuicios”.

Todos los detalles sobre el juicio que Martín Demichelis y Evangelina Anderson le harían a Yanina Latorre

Evangelina Anderson Yanina Latorre juicio

Además, contó que “ellos sienten que Yanina tiene algo personal" y es "una operación de alguien"

Según, Etchegoyen: "Evangelina es la más afectada con todo esto porque quedó como una cornuda para todo el mundo”. En su momento, la famosa salió a desmentir la ruptura.

“Si bien no me han enviado cifras hasta el momento me dijeron que evalúan una demanda millonaria contra Yanina que imagino defenderá el derecho a la información, esa es su carta pero acá la noticia es que Evangelina y Demichelis están sacados con todo lo que se vino hablando”, dijo el comunicador.

Y afirmó: “Y además con el dato de que tienen en el país a uno de sus hijos que le llega absolutamente todo porque ya es grande y ve reflejados a sus padres en todos lados”.