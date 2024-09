El motivo de separación de Pampita y Roberto García Moritán, según LAM

“Ella se va a ir de viaje en octubre y noviembre. Va a ir a Tailandia y a México. Ella se cansó”, leyó Yanina desde su teléfono.

“No hay una tercera persona, sino que él está muy en su rol político me dice esta persona”, siguió contando Latorre al público y a sus compañeros . “Él no genera un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”, explicó.

“Ella le reconoce a sus íntimos como que se casó muy rápido y se enamoró porque le pareció ‘un dulce’”, dijo Yanina, antes de leer una frase textual de su teléfono. “Y después se fue dando cuenta que es un nabo”, agregó la panelista.

“Bueno, ojalá no sea así y puedan superar los enojos que pueda haber”, cerró Ángel de Brito antes de dar por finalizada la emisión.

¿Tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán?

Los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán siguen creciendo. De hecho, este miércoles, Yanina Latorre contó en LAM más detalles de los problemas que hay entre la modelo y su esposo.

“Pampita es la persona de la sonrisa eterna”, dijo la panelista tras revelar qué fue lo que la modelo le encontró en el teléfono a su marido Roberto García Moritán, y que habría sido el motivo por el que él pasó cuatro noches durmiendo en un hotel.

Todo se desató cuando Ángel de Brito comentó que “la cosa vendría por el lado de la Legislatura porteña, donde se desempeñaba el empresario antes de ser nombrado Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, antes de hacer su movida".

“Es el fin de la carrera política de Moritan porque si Pampita sale con el rifle se termina Moritan para siempre. Nos quedamos sin ministro… ¡Ojalá que no! Pero ¿sabes dónde me genera más sospecha?”, agregó De Brito, antes que Yanina mencionara “mensajes de una periodista”.

“Igual esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes el año pasado con una periodista en pleno bailando. No sé si consumaron”, advirtió Yanina Latorre.

¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?”, quiso saber De Brito, a los que Yanina respondió: “Sí. No voy a decir más que eso. Periodista política”. “Y le dijo ‘hasta acá, amigo’. Como ‘que no vuelva a pasar, amigo’”, señaló Latorre.

"No estoy diciendo que él haya consumado: desprolijidades en el teléfono en pleno Bailando”, agregó la panelista. “No sé si él será un picotero. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo ‘Hermano, una más y te vas’. Pero ojo, por ahí hay algo más. Yo no sé qué dicen los mensajes y no lo diría. Ella le encontró algo que no le gustó con una periodista”, explicó.

“Pampita es la persona de la sonrisa eterna. Puede estar pasándola para el ort…, pero te clava esa cara perfecta y aquí no ha pasado nada”, cerró Yanina.

