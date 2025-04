El nuevo descargo de Lizy Tagliani tras la denuncia de Viviana Canosa: "Nadie de la Justicia me llamó"

En su descargo, Lizy volvió a negar el haber cometido los hechos denunciados por Canosa, dijo sentirse “muy mal” con todo lo que sucede y comentó que se acercó a la organización Madres Víctimas de Trata para comprometerse en continuar con la investigación de este tipo de casos. “Si sirve esto para que se vaya a fondo con el tema de la trata, los menores y la pedofilia, bienvenido sea”, consideró.

En ese sentido, al igual que el descargo de Florencia Peña, no dejó de apuntar a la responsabilidad de los medios de comunicación: “Cuando deje de estar mi nombre o el de algún famoso, no sé cuánto se van a acordar en los programas de hablar de estos temas tan importantes y eso no puede pasar. Me siento muy mal, es horrible, tengo tanta bronca e impotencia”.

lizy 1

La conductora también rescató que "un gran paso es que la gente con la que trabajo no me haya soltado la mano, también puse un límite. No voy a decir lo que otros quieren que digan de mí. Voy a ir a fondo. Es muy feo".

“Tiene que existir una forma de reparar el daño a mi, a mi familia, a mi entorno”, consideró y luego, reiteró su postura ante las acusaciones: "No podemos estar pasando por este momento injusto, porque todo de lo que se me acusa no soy responsable. Es mentira. No voy a parar hasta que se sepa”, subrayó e indicó que está atravesando este momento con ayuda psicológica.

lizy 2

"El robo también me lastima - siguió - no es que no importa, jamás toqué nada. Es durísimo, cruel y feo. Nunca me robé nada, ni tuve la intención, encontré cosas y las devolví. Jamás se me ocurrió que alguien iba a nombrarme en un tema de menores", comentó, a la vez que sumó: "La estoy pasando como el cu... pero estoy tranquila. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. No importa si se calma, yo tengo que seguir porque va a quedar en la memoria de la gente".

"No voy a parar. Me siento mal por momentos, es horrible, no sé si existe algo peor que esto. Se me vienen imágenes espantosas, pensamientos horribles que no tuve en mi vida. Tengo tanta bronca e impotencia, no quiero que me gane esto. Me tiene que acompañar la tranquilidad y seguridad de saber quién soy".

"Hay una posverdad que se genera en la gente que sigue manchando. No me quedo sin trabajo, pero me quedo sin mi único derecho, lo más importante: mi herencia más preciada, mi integridad. Yo sé que de este plano me voy a ir completamente íntegra", cerró.