La sentida despedida de Wos a Indio Solari: "Nos cambiaste la vida a muchos"
El 20 de marzo de 2024, Wos y el emblema del rock lanzaron juntos "Quemarás". Hoy, el joven artista despide a una de las glorias de la música nacional.
El país se encuentra conmocionado tras la muerte de Indio Solari, uno de los máximos ídolos del rock argentino. Por ello, diferentes personalidades del espectáculo lo despidieron con sentidas palabras, como fue el caso de Wos, quien no dudó en expresar su admiración hacia el referente de muchas generaciones.
Con el dolor que también tienen todos los "ricoteros", el joven artista escribió en su cuenta de Instagram: "Gracias eternas, Indio. Hoy que necesito palabras tengo pocas, esta tristeza y un profundo agradecimiento. Nos cambiaste la vida a muchos", inició.
Finalmente, concluyó con un sentido mensaje: "Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos. Llevo tu música y tu amistad en el corazón. Hasta siempre".
"Quemarás", la canción que Wos hizo junto a Indio Solari
La canción "Quemarás" fue compuesta y grabada a lo largo del año 2023 y se lanzó oficialmente el 20 de marzo de 2024, como el último gran adelanto del tercer disco de estudio de Wos, titulado Descartable.
La cocina del tema se mantuvo bastante en secreto hasta que a finales de diciembre de 2023, el propio Indio Solari se fue de boca en una entrevista para una radio española y anticipó la bomba: "Probablemente cante una canción con Wos, me vino a invitar".
El proceso de creación unió dos generaciones enormes de la música argentina, donde Wos le arrimó la propuesta y el Indio le sumó su impronta, melodías y su característica voz grabada desde su estudio, Luzbola.
Desde entonces, ambos mantenían una fluida amistad que era silenciosa pero evidente tras la pieza que marcó a la música de hoy. Por ello, el referente de la música urbana no dudó en reconocer en sus redes sociales a uno de los máximos ídolos de la música argentina.
Así suena "Quemarás" - Wos ft. Indio Solari
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