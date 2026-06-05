La sentida despedida de Wos a Indio Solari: "Nos cambiaste la vida a muchos"

El proceso de creación unió dos generaciones enormes de la música argentina, donde Wos le arrimó la propuesta y el Indio le sumó su impronta, melodías y su característica voz grabada desde su estudio, Luzbola.

Desde entonces, ambos mantenían una fluida amistad que era silenciosa pero evidente tras la pieza que marcó a la música de hoy. Por ello, el referente de la música urbana no dudó en reconocer en sus redes sociales a uno de los máximos ídolos de la música argentina.

Así suena "Quemarás" - Wos ft. Indio Solari

Embed - WOS ft Indio Solari - QUEMARÁS