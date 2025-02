El nuevo grito en Gran Hermano que podría terminar en sanción para Chiara Mancuso: "Acomodada"

Tras oírse el mensaje, la producción de Telefe puso música bien fuerte para impedir que nuevos gritos se escuchen, mientras los testigos auditivos ingresaban a la vivienda donde muchos de ellos están aislados desde el pasado 2 de diciembre.

grito gran hermano.mp4

Lo cierto es que, tras lo sucedido, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso no sólo no respetó el protocolo y repitió el grito entre los que estaban en el fogonero, sino que también lanzó una respuesta a la persona que fue a gritar: "Chupamela gil", dijo, con la clásica seña del "fuck you" a cámara.

Como si todo esto fuera poco, la participante comentó con su amigo Ulises Apóstolo que había habido un grito en su contra.

chiara gran hermano

Por esta razón, los seguidores del ciclo que conduce Santiago del Moro aseguran que debe haber sanción, tal como ocurrió recientemente con otros jugadores del certamen de convivencia.

Uno de los casos fue cuando un seguidor se acercó a gritar "MarLuca", haciendo referencia al shippeo del público entre Martina Pereyra y Luca Figurelli. En esa oportunidad, Gran Hermano sancionó a toda la casa, quitándoles la mitad del presupuesto. Es decir que, en caso de ganar la prueba semanal, tendrían el 50% y, en caso de perderla, sólo el 25%:

¿Qué sucederá con Chiara Mancuso?