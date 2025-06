El palito de Cazzu a Christian Nodal por el Día del Padre: "A los papis que cuidan..."

La relación entre Cazzu y Nodal terminó meses atrás, en medio de una tormenta mediática que estalló cuando se hizo pública la nueva pareja del cantante con Ángela Aguilar. Ante algunas declaraciones que se hicieron en torno a esa ruptura, la artista eligió en su momento romper el silencio en una entrevista con Luzu, donde defendió su integridad y desmintió haber sabido con anticipación sobre la relación entre Nodal y Aguilar.

"Se puso en duda mi integridad como persona", expresó en aquella ocasión. “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (...). Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan... y me siento en la necesidad de refutar eso".

Cazzu fue contundente al explicar cómo vivió aquella etapa: "Mi vida cambió de la noche a la mañana. En ese silencio seguía mi trabajo, me mudaba y maternaba a una bebita de ocho meses". Sobre el momento de la separación, también fue clara: "Pregunté si había alguien más y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la forma que se enteró todo el mundo".

Más allá del dolor que dejó el quiebre, la cantante mantiene una postura firme por el bienestar de su hija: “Me manejé con muchísimo respeto porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá”.