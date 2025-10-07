Nacho Castañares visitó a Thiago Medina en el hospital: cómo fue el reencuentro
El ex Gran Hermano se comienza a recuperar después de un mes internado por un terrible accidente y su entorno reaccionó con total felicidad.
El Hospital Mariano y Luciano de la Vega es el escenario donde Thiago Medina, el influencer que sufrió un accidente a comienzos de septiembre, continúa su recuperación. En medio de la mezcla de emociones entre sus seguidores, la noticia más esperada llegó a través de uno de sus afectos más cercanos.
Nacho Castañares, amigo entrañable y padrino de sus hijas, compartió un emotivo y tranquilizador informe sobre el estado de Medina. En el ciclo de Streams Telefe, Fuera de Joda, Nacho habló sobre la fraternidad que los une desde su paso por la casa de Gran Hermano en 2022, destacando la evolución de su compañero.
Así fue la visita de Nacho a Thiago
Nacho Castañares compartió la alegría de haber podido ver a su amigo. “Hoy lo pude ver a Thiago. Realmente estoy muy contento porque pude estar un ratito con él, pude compartir con él, pude hablar con él. Estuve un ratito al mediodía en el hospital mientras comía”. El relato del influencer tranquilizó a la audiencia, ya que lo encontró “muy entero, muy bien”.
La evolución de Thiago es notoria, según el testimonio de Nacho. “Ya sabíamos que estaba estable, pero está superconsciente, sabe todo, hablamos de todo... después de tanto tiempo poder haber compartido un ratito con él fue relindo. Viene evolucionando muy bien, me contó un poco qué es lo que más le duele y qué cosas son las más incómodas para él ahora, pero la verdad que lo vi bárbaro”, detalló Nacho.
El relato se centró en detalles cotidianos que demuestran la lucidez de Thiago, quien comió con Nacho y conversó sobre los días previos al accidente. El joven incluso manifestó su fastidio ante la rutina médica, pues “Se quería bañar, quería irse a su casa”, ya que aún no podía hacerlo todos los días.
Nacho confirmó una excelente noticia: “No está en terapia intensiva, lo pasaron a una sala el fin de semana. Quiere decir que está lo suficientemente estable para no estar 24/7 monitoreado".
La conexión con sus seres queridos se mantiene fuerte. Tras la visita, hicieron una videollamada: “Hicimos videollamada cuando fui a lo de Dani con las bebés y estaba chocho, las bebés lo extrañan en un montón”. El círculo de afectos permanece firme, pues Nacho comentó: “Pude compartir con él, después vinieron los hermanos, estuvo también el padre”.
El amigo de Thiago aprovechó la oportunidad para agradecer al personal médico. "Agradecerle también a los médicos del hospital que hoy entraron varias veces mientras estábamos ahí y el laburo que hacen es increíble. Así que son todas buenas noticias“.
El futuro de Thiago se vislumbra con esperanza. “Ya tiene como un aparatito para ver cosas, así que capaz que nos está viendo, capaz que le llega este mensaje, así que le mandamos un beso enorme y que cada vez falta menos para que pueda estar en su casa”. El mensaje de Nacho Castañares brindó una línea clara de luz y dejó flotando la pregunta que todos se hacen: ¿cuánto falta para que Thiago Medina pueda volver a su casa?
