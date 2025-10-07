Nacho Castañares visitó a Thiago Medina en el hospital: cómo fue el reencuentro

Nacho Castañares

Nacho confirmó una excelente noticia: “No está en terapia intensiva, lo pasaron a una sala el fin de semana. Quiere decir que está lo suficientemente estable para no estar 24/7 monitoreado".

La conexión con sus seres queridos se mantiene fuerte. Tras la visita, hicieron una videollamada: “Hicimos videollamada cuando fui a lo de Dani con las bebés y estaba chocho, las bebés lo extrañan en un montón”. El círculo de afectos permanece firme, pues Nacho comentó: “Pude compartir con él, después vinieron los hermanos, estuvo también el padre”.

El amigo de Thiago aprovechó la oportunidad para agradecer al personal médico. "Agradecerle también a los médicos del hospital que hoy entraron varias veces mientras estábamos ahí y el laburo que hacen es increíble. Así que son todas buenas noticias“.

El futuro de Thiago se vislumbra con esperanza. “Ya tiene como un aparatito para ver cosas, así que capaz que nos está viendo, capaz que le llega este mensaje, así que le mandamos un beso enorme y que cada vez falta menos para que pueda estar en su casa”. El mensaje de Nacho Castañares brindó una línea clara de luz y dejó flotando la pregunta que todos se hacen: ¿cuánto falta para que Thiago Medina pueda volver a su casa?