Nacho Castañares le dedicó sugestivos mensajes a Ángela Torres y despertó rumores de romance

Dentro de este ambiente no faltan los trascendidos: a Ángela también se la vinculó con Marcos Giles, uno de sus compañeros en la mencionada plataforma, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Los gestos y comentarios internos entre colegas en medio de las transmisiones se suman al atractivo del ciclo, nutriendo la narrativa afectiva que sigue de cerca el público.

En lo personal, Ángela Torres asegura disfrutar de su soltería, si bien su vida sentimental ha estado expuesta mediáticamente. Su última pareja conocida fue el cantante Rusherking, una relación que, según la artista, finalizó en términos cordiales, a pesar de algunas polémicas y matices personales.

Nacho Castañares Ángela Torres

La artista se refirió a su ruptura con Rusherking en el aire de Nadie dice Nada, donde compartió una anécdota personal que se volvió viral. Torres recordó que el mismo día en que se separó tomó la decisión de ver a la persona que, según relató, más molestaba a su expareja. El comentario, que generó risas entre sus compañeros, era solo conocido por su círculo íntimo y tuvo un alto impacto al volverse público en el programa de Nico Occhiato.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Al día siguiente, Rusherking reaccionó en su cuenta de X, sin nombrar a Ángela Torres, subrayando el contraste entre quien prefirió cuidarse y quien, según él, se paseó por distintos programas hablando del vínculo pasado. El cantante enfatizó que buscaba seguir con su vida, ajeno a la exposición mediática.

Las historias sentimentales de Ángela Torres suman otros capítulos mediáticos. En un streaming con Martín Cirio, recordó el enfrentamiento virtual con la China Suárez, exnovia de Rusherking. Durante la conversación, la actriz y cantante confesó que la China la había bloqueado en redes sociales, una decisión que lamentó porque le interesaba estar al tanto de su actividad.