L-Gante suspendió un show en Uruguay y piden que sea detenido

Por qué se suspendieron los shows de L-Gante

Según contaron en Infama, Elian canceló las presentaciones que tenía en Uruguay y fue su amigo Luis Perdomo quién reveló la verdadera razón por la que tomó esa decisión.

"En el Uruguay fue contratado a través de su vendedor y en marzo dejó plantados a dos boliches, ahora volvió a plantar a 3 boliches. Él de manera unilateral suspendió la gira", comenzó un periodista uruguayo en Infama, y el amigo del cantante expresó: "Es verdad lo que dice, la otra vez también pasó. Pero esa no es la realidad".

"Lo que yo tengo entendido es que no se cumplió con la parte económica, el artista antes de subirse al avión tiene que tener toda la logística antes de llegar al país", reveló Luis Perdomo sobre la decisión de L-Gante y cerró: "La realidad fue que el artista recibió solo el 35% de lo pautado, tenían que completar el pago un día antes del show y no lo hicieron".