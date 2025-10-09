L-Gante suspendió un show en Uruguay y piden que sea detenido
El cantante volvió quedar envuelto en un problema legal tras ser acusado por presunta estada y asociación ilícita.
Una vez más, L-Gante protagoniza un escándalo, esta vez con denuncia y todo podría terminar mal. El cantante quedó involucrado en un problema judicial tras ser acusado por presunta estafa y asociación ilícita a raíz de la cancelación de varios shows programados para Uruguay.
La información la dio Matías Vázquez en el programa Puro Show y sorprendió a todos con lo que contó. "Van a solicitar la detención de L-Gante", dijo.
“La denuncia es por estafa y asociación ilícita, ya que habría cobrado una parte de varios recitales que finalmente no realizó porque no podía salir del país”, siguió contextualizando.
Además, aclaró que la denuncia fue hecha tanto en Uruguay como en Argentina y el cantante está a la espera de ver la resolución de la Justicia.
Por qué se suspendieron los shows de L-Gante
Según contaron en Infama, Elian canceló las presentaciones que tenía en Uruguay y fue su amigo Luis Perdomo quién reveló la verdadera razón por la que tomó esa decisión.
"En el Uruguay fue contratado a través de su vendedor y en marzo dejó plantados a dos boliches, ahora volvió a plantar a 3 boliches. Él de manera unilateral suspendió la gira", comenzó un periodista uruguayo en Infama, y el amigo del cantante expresó: "Es verdad lo que dice, la otra vez también pasó. Pero esa no es la realidad".
"Lo que yo tengo entendido es que no se cumplió con la parte económica, el artista antes de subirse al avión tiene que tener toda la logística antes de llegar al país", reveló Luis Perdomo sobre la decisión de L-Gante y cerró: "La realidad fue que el artista recibió solo el 35% de lo pautado, tenían que completar el pago un día antes del show y no lo hicieron".
