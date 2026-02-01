El pasacalles que adjudican a Luciano Castro para recuperar a Griselda Siciliani: "Te extraño mucho"

Flor Vigna le contestó a los que la critican por su tema para Luciano Castro: "¿Soy intensa? Sí"

El lanzamiento de la nueva canción de Flor Vigna, titulada "La vara está baja", volvió a poner a la cantante en el centro de la polémica. El tema, dedicado explícitamente a su expareja Luciano Castro, desató una ola de críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que la artista "no suelta" la relación.

Lejos de quedarse callada, Vigna publicó un video para hacerle frente a los cuestionamientos con una confesión directa: "¿Soy intensa? Sí, soy reintensa. Y vamos a responder a un par de críticas".

Antes de entrar en la polémica, la bailarina agradeció el apoyo recibido: "Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta".

Marketing, música dopamina y estímulos

Uno de los puntos más llamativos de su defensa fue la explicación técnica sobre la composición del videoclip. Vigna aseguró que todo responde a una estrategia de marketing pensada para una sociedad "hiperestimulada".

"Hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles", analizó. Y agregó: "¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas... está todo pensado y guionado para que te atrape. En vez de pelearme con el momento cultural, lo usé a mi favor".

"Quiero liberarme de las etiquetas", clama Flor Vigna

Por último, la artista reflexionó sobre su búsqueda de identidad profesional, más allá de los roles que ocupó en el pasado. "Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma", confesó.

Para cerrar, dejó un mensaje a sus detractores: "Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor. Así que muchas gracias a la gente que critica".