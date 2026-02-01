El pasacalles que adjudican a Luciano Castro para recuperar a Griselda Siciliani: "Te extraño mucho"
Un mensaje romántico y cargado de arrepentimiento apareció este fin de semana en las inmediaciones del domicilio de la actriz.
Un gesto inesperado volvió a sacudir al mundo del espectáculo y tuvo como protagonistas a Griselda Siciliani y Luciano Castro. Durante el fin de semana, un llamativo pasacalles colocado frente a la vivienda de la actriz generó sorpresa y reavivó versiones sobre la relación entre ambos, pocos días después de que se confirmara su ruptura.
El cartel, de gran tamaño y con un mensaje explícitamente romántico, fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes fueron difundidas por las cuentas oficiales de LAM e Intrusos, donde el tema no tardó en convertirse en tendencia y generar todo tipo de reacciones entre usuarios y panelistas.
En el pasacalles se puede leer de manera clara la frase: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho, Luciano”, un texto que muchos interpretaron como un pedido de perdón y un intento de acercamiento por parte del actor.
Hasta el momento, ni Siciliani ni Castro hicieron declaraciones públicas para confirmar o desmentir si el mensaje fue enviado efectivamente por él. El silencio de ambos alimentó aún más el misterio alrededor del episodio, que ya se instaló como uno de los gestos más comentados del fin de semana dentro del ambiente artístico.
Flor Vigna le contestó a los que la critican por su tema para Luciano Castro: "¿Soy intensa? Sí"
El lanzamiento de la nueva canción de Flor Vigna, titulada "La vara está baja", volvió a poner a la cantante en el centro de la polémica. El tema, dedicado explícitamente a su expareja Luciano Castro, desató una ola de críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que la artista "no suelta" la relación.
Lejos de quedarse callada, Vigna publicó un video para hacerle frente a los cuestionamientos con una confesión directa: "¿Soy intensa? Sí, soy reintensa. Y vamos a responder a un par de críticas".
Antes de entrar en la polémica, la bailarina agradeció el apoyo recibido: "Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta".
Marketing, música dopamina y estímulos
Uno de los puntos más llamativos de su defensa fue la explicación técnica sobre la composición del videoclip. Vigna aseguró que todo responde a una estrategia de marketing pensada para una sociedad "hiperestimulada".
"Hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles", analizó. Y agregó: "¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas... está todo pensado y guionado para que te atrape. En vez de pelearme con el momento cultural, lo usé a mi favor".
"Quiero liberarme de las etiquetas", clama Flor Vigna
Por último, la artista reflexionó sobre su búsqueda de identidad profesional, más allá de los roles que ocupó en el pasado. "Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma", confesó.
Para cerrar, dejó un mensaje a sus detractores: "Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor. Así que muchas gracias a la gente que critica".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario