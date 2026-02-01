A qué hora ver hoy domingo MasterChef Celebrity y quiénes van a la gala de eliminación
El reality culinario se prepara para vivir una noche clave que puede cambiar el rumbo de la competencia.
Las hornallas de MasterChef Celebrity vuelven a encenderse con máxima intensidad en una semana decisiva del certamen. Tras varias galas cargadas de exigencia, el programa atraviesa una etapa de definiciones y este domingo tendrá una gala de última chance que pondrá a prueba a varios de los famosos que continúan en competencia.
Desde su regreso a la pantalla, el ciclo conducido por Wanda Nara fue reduciendo el número de participantes con desafíos cada vez más complejos. El camino incluyó eliminaciones que sacudieron al público, instancias de repechaje y regresos inesperados, lo que dejó un grupo más chico pero con un nivel técnico más alto y un clima de tensión constante.
Quiénes cocinan en la gala de última chance
En la emisión de este domingo, varios famosos deberán enfrentarse al jurado con un objetivo claro: no quedar expuestos a la próxima eliminación. Los participantes que se juegan su continuidad en esta instancia son:
- Claudio “Turco” Husaín, decidido a seguir avanzando en el certamen.
- Evangelina Anderson, que demostró evolución y creatividad en la cocina.
- Ian Lucas, uno de los competidores con mayor respaldo del público.
- Maxi López, que busca afirmarse tras su regreso a la competencia.
- Miguel Ángel Rodríguez, todavía en proceso de encontrar regularidad.
- Emilia Attias, nuevamente en carrera luego del repechaje.
- Rusherking, enfocado en sostener su crecimiento dentro del reality.
Todos ellos deberán dar lo mejor en sus preparaciones para evitar quedar en zona de peligro. En tanto, Andy Chango ya tiene asegurado el delantal negro, obtenido en la noche de beneficios, y pasará directamente a la gala de eliminación.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
