El picante comentario que Wanda Nara le hizo a Maxi López en MasterChef Celebrity

La reacción de López no terminó allí. Con humor, le pidió a Wanda que le mostrara el reloj: "Dejámelo probar, un segundito”. Sin embargo, Wanda, fiel a su estilo filoso, frenó la situación al instante: "No, ni loca. No vuelve más".

El breve pero intenso intercambio provocó risas en el estudio y volvió a exponer la dinámica particular que mantienen desde que comparten pantalla. Lejos de cualquier atisbo de tensión, el ida y vuelta aportó un toque de humor espontáneo al programa, reafirmando que cada cruce entre ellos despierta una enorme curiosidad en la audiencia.