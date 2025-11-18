Wanda Nara y Mauro Icardi, sin acuerdos en audiencia clave

Este martes se llevó adelante una audiencia crucial en la causa por la restitución de las dos hijas que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen en común, con la intención de definir cómo se repartirán los tiempos de convivencia durante momentos clave como las vacaciones, la Navidad y el Año Nuevo. En el encuentro, al que solo asistieron los abogados de ambas partes, se vivió un clima de tensión constante, según detallaron en DDM. Desde el panel liderado por Mariana Fabbiani, se indicó que la instancia era determinante para el futuro inmediato de las niñas, con especial atención en los periodos festivos en los que ambos progenitores buscan asegurar su tiempo con ellas.