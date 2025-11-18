Wanda Nara y Mauro Icardi, sin acuerdos en audiencia clave
El encuentro judicial por la restitución de sus dos hijas terminó con máxima tensión y sin definiciones sobre vacaciones, Navidad y Año Nuevo.
Este martes se llevó adelante una audiencia crucial en la causa por la restitución de las dos hijas que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen en común, con la intención de definir cómo se repartirán los tiempos de convivencia durante momentos clave como las vacaciones, la Navidad y el Año Nuevo. En el encuentro, al que solo asistieron los abogados de ambas partes, se vivió un clima de tensión constante, según detallaron en DDM. Desde el panel liderado por Mariana Fabbiani, se indicó que la instancia era determinante para el futuro inmediato de las niñas, con especial atención en los periodos festivos en los que ambos progenitores buscan asegurar su tiempo con ellas.
Sorprendió la presencia física de Mauro Icardi, a pesar de que no era obligatoria, lo que reflejó el interés personal en el resultado y el deseo de estar cerca de la resolución. Guido Záffora explicó al respecto: “Mariana sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Obviamente, él es el más interesado. Hoy es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas”.
La audiencia se desarrolló bajo un clima especialmente tenso. La incorporación del nuevo abogado, el “profe” Palombo, al equipo de Wanda Nara, renovó las estrategias de negociación, pero el encuentro terminó sin que se alcanzara ningún acuerdo. Záffora detalló: “No se pusieron de acuerdo en nada. Todos los puntos… El tema principal eran las vacaciones. Vacaciones en un lugar neutro. Italia, Uruguay o España”. Por el momento, el esquema de reparto aún no fue definido.
Uno de los puntos más conflictivos tiene que ver con las garantías legales para los traslados internacionales. Franco Torchia explicó: “Estamos con un papá que tiene la posibilidad de tomar un avión privado e irse a donde quiera… no hablamos de secuestrar, pero vos te vas de vacaciones a España y podés tomar un avión privado, irte a Turquía y no volver más”. La jurisdicción argentina tiene límites cuando las menores están fuera del país, lo que genera desconfianza y exige garantías adicionales por parte de Wanda Nara.
