Rating: MasterChef Celebrity volvió a dominar y Telefe se quedó con el martes
La jornada televisiva del 18 de noviembre dejó nuevamente como ganador al ciclo conducido por Wanda Nara, que lideró la tabla diaria. Pasapalabra se metió entre los destacados y El Trece peleó de cerca con su prime time.
El martes 18 de noviembre fue una nueva demostración del poder de Telefe en materia de rating. Con MasterChef Celebrity como estandarte, el canal volvió a encabezar el ranking diario y consolidó una ventaja importante respecto a sus competidores. La edición principal del reality marcó 12.6 puntos, mientras que MasterChef Celebrity II registró 8.9, ambos entre los programas más fuertes del día.
La presencia de Wanda Nara al frente del ciclo continúa dando resultados positivos, incluso en una semana previa a gala de eliminación. Pasapalabra logró escalar posiciones y alcanzó 7.4 puntos, cifra que compartió con Telefe Noticias, una marca que reafirma su relevancia dentro de la grilla nocturna del canal.
También figuraron entre los programas destacados “La traición”, con 6.5 puntos, y “El noticiero de la gente”, que midió 6.2. Con estos números, el canal de las tres pelotas volvió a quedarse con los cinco productos más vistos del día, reafirmando un predominio que mantiene desde hace meses.
En El Trece, la competencia fue más pareja. Buenas Noches Familia alcanzó 5.1 puntos, seguido muy de cerca por Otro día perdido, que llegó a 4.9 y estuvo a un paso de liderar la señal. Telenoche marcó 4.4, confirmando que su audiencia se mantiene estable, aunque lejos de los niveles que supo tener en otros años. Más allá de eso, el canal mostró una leve mejora en su promedio diario, incluso con una programación que viene ajustándose en plena transición.
En América TV, LAM se mantuvo como el programa más visto con 3.9 puntos, escoltado por Intrusos con 2.9 y Sálvese quien pueda, que cerró con 2.6. El Nueve también exhibió estabilidad con Bendita (3.1) como su insignia habitual, seguido por Telenueve al mediodía con 2.7 y otros envíos que promediaron 2.0 puntos. En la TV Pública, el partido del Mundial Sub 17 entre Brasil y Francia fue lo más destacado del día, con 0.2 puntos, mientras que una larga lista de programas se mantuvo en 0.1.
Rating: todos los números del martes 18 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.6
- MasterChef Celebrity II 8.9
- Pasapalabra y Telefe noticias 7.4
- La traición 6.5
- El noticiero de la gente 6.2
Los promedios
- Telefe 7.0
- El Trece 3.7
- América TV 2.5
- El Nueve 2.0
- TV Pública 0.1
