Rating: MasterChef Celebrity volvió a dominar y Telefe se quedó con el martes

En América TV, LAM se mantuvo como el programa más visto con 3.9 puntos, escoltado por Intrusos con 2.9 y Sálvese quien pueda, que cerró con 2.6. El Nueve también exhibió estabilidad con Bendita (3.1) como su insignia habitual, seguido por Telenueve al mediodía con 2.7 y otros envíos que promediaron 2.0 puntos. En la TV Pública, el partido del Mundial Sub 17 entre Brasil y Francia fue lo más destacado del día, con 0.2 puntos, mientras que una larga lista de programas se mantuvo en 0.1.