Vero Lozano expuso su enojo con Wanda Nara y destapó un conflicto oculto en Telefe
La conductora relató al aire las razones de su malestar y explicó que la foto con Johnny Depp reactivó tensiones previas dentro del canal de las tres pelotas
La inesperada postal que Wanda Nara compartió junto a Johnny Depp no solo generó repercusión en redes y sorpresa entre los fanáticos del actor: también abrió un frente que pocos imaginaban dentro de Telefe. VerónicaLozano, siempre directa y sin eufemismos, aprovechó su espacio televisivo para explicar por qué la imagen la incomodó profundamente.
Su descargo no solo apuntó a la actitud de Wanda, sino que dejó expuesta una interna que, según aseguró, viene arrastrándose desde hace tiempo entre figuras del canal. La mediática había publicado la foto abrazada al actor de Hollywood durante un evento internacional, y rápidamente el contenido se viralizó.
Mientras la mayoría comentaba el sorpresivo encuentro, Lozano expresó una molestia que, hasta ese momento, nadie conocía. “No me gustó nada”, dijo, dejando ver que el enojo trascendía la anécdota puntual. En su programa señaló que sintió la publicación como una búsqueda desesperada de atención y la calificó de “poco genuina”. Allí mismo insinuó que detrás de esa actitud hay roces previos que no llegaron a hacerse públicos.
“Hay cosas que no se hacen”, lanzó en otro pasaje, una frase que resonó fuerte dentro de la industria. Para Lozano, la reacción no tuvo que ver solamente con el gesto de Wanda en sí, sino con normas internas de convivencia profesional. Según detalló, hay cierto “trasfondo” que explica por qué aquella foto fue la chispa que reavivó un malestar latente.
No mencionó nombres, pero sí advirtió que las diferencias vienen desde hace tiempo y que la exposición permanente de Wanda complicó aún más las relaciones. Sobre el final, Lozano explicó con exactitud qué fue lo que más la descolocó: “Si una compañera está haciendo una entrevista, ya sea a Johnny u otra persona, esperas a que la nota salga al aire y después la posteas, y en tal caso podés poner ‘Gracias Vero, gracias Cortá por Lozano’. Me parece que a ella la mata la ansiedad. No lo hace de mala. La mata como su ego. El tema era con Mauro”.
La frase dejó claro que había una cuestión de códigos profesionales que, para ella, Wanda decidió ignorar. La conductora subrayó además que todo ocurrió en un contexto donde varias figuras del canal ya venían manifestando cierto fastidio con actitudes vinculadas a la exposición y al manejo de contenidos en redes. La aparición de la foto simplemente aceleró lo que ya era un clima tenso. Según Lozano, la situación no se limita a una disputa personal, sino que forma parte de una interna más amplia dentro de Telefe.
