El picante pedido de Mirtha Legrand tras la cadena nacional: "A ver si lo cambian"

“Hoy tengo un programa con media hora más… ¡Qué suerte! Me encanta salir los domingos, me gusta más que los sábados. A ver si el canal puede cambiarlo y me pasan a los domingos”, dijo en tono jocoso pero con una clara intención.

Este pedido surgió luego de que "La Noche de Mirtha" se emitiera excepcionalmente un domingo debido a la cadena nacional de Javier Milei. Asimismo, aprovechó la ocasión para revelar que, en realidad, se siente más cómoda en el día domingo, algo que reflejó con entusiasmo en su mensaje.

mirtha legrand

Aunque su programa es parte de la programación tradicional de los sábados, la diva parece estar dispuesta a hacer valer su posición y reestructurar la grilla televisiva a su favor. Cabe recordar que, en las últimas semanas, se hizo sentir en Mar del Plata, donde grabó dos programas especiales.

Este hecho ocurrió luego de un reclamo anterior por parte de la conductora para que se volviera a grabar en esa ciudad, ya que Mirtha había manifestado en un evento en el Hotel Costa Galana que no entendía por qué ya no se grababan allí los programas, como era tradición en años anteriores.

A raíz de esa queja, las autoridades de eltrece tomaron nota y ajustaron la programación para permitirle grabar desde "La Feliz", lo que fue recibido con gran agrado por la conductora. Este episodio no hizo más que confirmar la relevancia que sigue teniendo en el medio, pues su nombre y su programa siguen siendo parte fundamental de la televisión argentina.

Ahora, con este nuevo pedido, busca adaptarse a nuevos tiempos y mejorar la experiencia para su audiencia, mientras que, de concretarse el cambio, podría generar un impacto en la programación dominical de otros programas.