El Polaco y un cambio rotundo: "Dejé el alcohol y volví a la iglesia"

El cantante no tuvo una vida fácil. Desde joven, fue testigo de los estragos que las adicciones causaron en su familia, particularmente en su padre, quien perdió todo debido a su lucha con las drogas. "Por el tema de las adicciones, mi papá perdió todo lo que tenía. Lo único que nos quedó fue la casa donde vivíamos", recordó El Polaco, quien decidió alejarse de su hogar para evitar que la situación familiar afectara más a su madre.

El cantante reveló que, aunque su infancia estuvo marcada por la oscuridad de las drogas, decidió cambiar su destino y luchar por una vida mejor. "Salí hecho un hombre, me di cuenta cómo era la vida y que las etapas que había quemado de chico no iban a volver nunca más", afirmó. Tras comenzar su carrera como solista y escribir sus propias canciones, El Polaco encontró un propósito renovado y no ha dejado de avanzar.

"Desde que empecé a escribir mis propias canciones y me lancé como solista, no paré", expresó con orgullo. En el aspecto familiar, el artista subrayó que no quiere que sus hijas vivan lo que él tuvo que pasar: "Tuve una infancia horrible por culpa de las drogas y no quiero que mis hijas vivan lo que yo padecí", aseguró, dejando claro que su cambio de vida no solo fue por él, sino también por su familia.

En cuanto a su relación con Dios, El Polaco detalló cómo la espiritualidad lo ha acompañado a lo largo de su transformación. "Con Dios me comunico todo el tiempo, en todo momento. Rezo mucho y Él es mi compañero, quien me ama de verdad en las buenas y en las malas", concluyó, enfatizando la importancia de su fe en este nuevo camino.

