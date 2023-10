El Polaco se separó de Barby Silenzi: todos los detalles

Y agregó: “Él se fue de viaje con su hija mayor llamada Sol y me decían que su pareja quería ir a ese viaje, el textual que me daban era que lo volvió loco a él para que la lleve y esto no sucedió, lo que también me cuentan es que hay ciertas sospechas de ella con algunos gastos de él con sus ex parejas”.

Todos los detalles de la separación de El Polaco

barby silenzi el polaco

"La pareja separada es la pareja de El Polaco y Barby Silenzi, había rumores de crisis por unos posteos que hizo ella pero la ruptura la tengo confirmada, eso es hoy, mañana no sé, ya sabemos cómo es este vínculo”, agregó Etchegoyen antes de revelar más detalles.

"La decisión de la separación me dicen que la tomó él, él está cansado me decían de tantos planteos que le hace ella y El Polaco se cansó, lo que le dice el cantante a su círculo íntimo es que Barby no lo deja disfrutar de sus hijas y que a ella le molesta que él esté con Sol y Alma”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Vamos a esperar de todos modos si hablan públicamente pero a mi me llegó esta información de primera mano que la quería compartir”.