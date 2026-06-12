Qué dijo Marcelo Tinelli tras la denuncia por violencia de género de Juanita Tinelli contra su exnovio
La joven presentó una fuerte denuncia contra su expareja y el caso quedó en manos de la Justicia. Los detalles en la nota.
La situación judicial que involucra a Juanita Tinelli y a su expareja, Bautista Cuiña, sorprendió incluso a Marcelo Tinelli, quien se encontraba fuera del país cuando la noticia comenzó a circular. Desde Miami, donde está trabajando en la cobertura del Mundial 2026, el conductor tomó conocimiento de la denuncia durante la mañana de este viernes.
Según revelaron en Puro Show (El Trece), Tinelli despertó con una gran cantidad de mensajes y llamados vinculados al tema, sin haber podido todavía conversar con su hija para conocer de primera mano lo sucedido.
La encargada de contar cómo reaccionó fue Pochi, la panelista de Gossipeame, quien aseguró haber mantenido una comunicación directa con el conductor.
"Me acaba de contestar. Me dice 'me desperté con el teléfono colapsado, todavía no pude tomar contacto con Juani así que no sé nada'", comentó.
La influencer explicó además que le transmitió la información que había sido difundida previamente por Fernanda Iglesias, mientras Marcelo aguardaba establecer contacto con Juanita para interiorizarse sobre el episodio.
"No está muy al tanto de lo que pasó, iba a averiguar. Pobre, se levantó con el teléfono colapsado y no sabe nada todavía de Juana", cerró Pochi.
Pese a la preocupación inicial, trascendió que la joven logró comunicarse con su padre para transmitirle tranquilidad y confirmarle que se encontraba en buen estado.
Juanita Tinelli denunció por violencia de género a su exnovio
La modelo Juanita Tinelli radicó una denuncia por violencia de género contra su exnovio, Bautista Cuiña, tras un violento episodio ocurrido en la madrugada de este viernes.
Según informaron en Desayuno Americano, el hecho ocurrió dentro de un conocido boliche bailable ubicado en la zona de Costanera, donde Cuiña le dio un golpe en la cara a Juanita.
Tras la agresión, el personal del boliche dio aviso al SAME, pero la modelo de 23 años prefirió no recibir asistencia en ese momento.
La hija de Marcelo Tinelli se retiró del lugar acompañada por su chofer y amigos, en tanto que la presentación judicial quedó asentada en una comisaría de la zona y la causa quedó a cargo de la UFI Norte, la cual inició una investigación preliminar bajo la carátula de presuntas lesiones.
Se ordenó de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad del boliche y se tomó declaración formal a los empleados del lugar.
Para garantizar su seguridad integral, la Justicia dispuso una consigna policial fija en el domicilio de la joven modelo y la activación de medidas de resguardo.
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