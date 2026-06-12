Qué dijo Marcelo Tinelli tras la denuncia por violencia de género de Juanita Tinelli contra su exnovio

"No está muy al tanto de lo que pasó, iba a averiguar. Pobre, se levantó con el teléfono colapsado y no sabe nada todavía de Juana", cerró Pochi.

Pese a la preocupación inicial, trascendió que la joven logró comunicarse con su padre para transmitirle tranquilidad y confirmarle que se encontraba en buen estado.

Juanita Tinelli denunció por violencia de género a su exnovio

La modelo Juanita Tinelli radicó una denuncia por violencia de género contra su exnovio, Bautista Cuiña, tras un violento episodio ocurrido en la madrugada de este viernes.

Según informaron en Desayuno Americano, el hecho ocurrió dentro de un conocido boliche bailable ubicado en la zona de Costanera, donde Cuiña le dio un golpe en la cara a Juanita.

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Tras la agresión, el personal del boliche dio aviso al SAME, pero la modelo de 23 años prefirió no recibir asistencia en ese momento.

La hija de Marcelo Tinelli se retiró del lugar acompañada por su chofer y amigos, en tanto que la presentación judicial quedó asentada en una comisaría de la zona y la causa quedó a cargo de la UFI Norte, la cual inició una investigación preliminar bajo la carátula de presuntas lesiones.

Se ordenó de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad del boliche y se tomó declaración formal a los empleados del lugar.

Para garantizar su seguridad integral, la Justicia dispuso una consigna policial fija en el domicilio de la joven modelo y la activación de medidas de resguardo.