El profundo dolor de Gladys La Bomba Tucumana y Daniel Agostini por la muerte de su representante

El primero en comunicar la pérdida fue Daniel Agostini, quien eligió sus historias de Instagram para expresar su dolor y compartirlo con su comunidad. Sin filtros ni formalidades, escribió: “Hola mis queridas familias, lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli ‘Marita’”. Más adelante, Agostini continuó: “En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar”. Su hijo Chino, fruto de su relación con Nazarena Vélez, también recordó a la mujer con emotivas palabras: “Gracias Mari por cada palabra de aliento que me diste. Cada consejo y cada abrazo”, acompañadas de un corazón que simbolizó la despedida de quien también fuera su manager.