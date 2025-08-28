El profundo dolor de Gladys La Bomba Tucumana y Daniel Agostini por la muerte de su representante
Los íconos de la música tropical despidieron a Marita, la mujer que los acompañó tanto en lo profesional como en lo personal, dejando un vacío imposible de llenar.
Gladys La Bomba Tucumana y Daniel Agostini recibieron un duro golpe al conocerse la muerte de María de los Ángeles Trincavelli, conocida cariñosamente como “Marita”, quien durante años fue su manager y amiga, convirtiéndose en un pilar fundamental en sus carreras y en sus vidas personales. La noticia se propagó rápidamente entre fanáticos y colegas de la música popular, generando mensajes de afecto y recuerdos hacia una de las figuras más queridas detrás del escenario.
El primero en comunicar la pérdida fue Daniel Agostini, quien eligió sus historias de Instagram para expresar su dolor y compartirlo con su comunidad. Sin filtros ni formalidades, escribió: “Hola mis queridas familias, lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli ‘Marita’”. Más adelante, Agostini continuó: “En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar”. Su hijo Chino, fruto de su relación con Nazarena Vélez, también recordó a la mujer con emotivas palabras: “Gracias Mari por cada palabra de aliento que me diste. Cada consejo y cada abrazo”, acompañadas de un corazón que simbolizó la despedida de quien también fuera su manager.
Pocas horas después, Gladys La Bomba Tucumana recurrió a la misma red social para homenajear a Marita, quien representaba mucho más que una representante. “¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte”, escribió la intérprete de “La pollera amarilla” en un texto sobreimpreso sobre una foto en la que aparecían juntas, mostrando la cercanía y complicidad que compartían. La artista se refirió también a Luciano Ojeda, su pareja fallecido en mayo pasado, y a quien Marita había acompañado en los peores momentos: “Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos. Sos mi amigacha, como decías vos, no me diste respiro y te fuiste casi con mi amor”.
En su despedida final, Gladys completó: “Me dejaste rota, mi Mary, fuiste la mejor amiga y la 1 como representante. Te voy a extrañar muchísimo, viajes, risas, tristezas... volá alto, amiga que te espera mi amor Luciano, tu amigo también”. Con estas palabras, la cantante resumió la profunda huella que Marita dejó en su vida, destacando no solo su rol profesional sino también el afecto y la lealtad que marcaron décadas de amistad y trabajo compartido.
