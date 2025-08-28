Prime Video anunció quiénes estarán en la temporada 2 de "LOL: Argentina" con Susana Giménez

Prime Video ha anunciado la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la hilarante competencia de comedia que promete más risas que nunca repleta de comediantes de alto nivel. La diva argentina Susana Giménez regresa como conductora y estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato en esta nueva entrega que ya tiene fecha de estreno. La serie, que contará con seis episodios, se estrenará exclusivamente en la plataforma en más de 240 países y territorios, con los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre y los últimos tres el 19 de septiembre.