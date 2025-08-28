Dieron a conocer el lineup del Lollapalooza 2026 en Argentina: todos los artistas
El festival regresa al Hipódromo de San Isidro y ya se revelaron los nombres que encabezan la grilla.
El Lollapalooza 2026 tiene todo listo para desembarcar nuevamente en el Hipódromo de San Isidro y, como cada año, la expectativa se multiplicó entre los fanáticos de la música. En esta ocasión, serán tres jornadas a puro show, con más de cien artistas nacionales e internacionales, emergentes y consagrados, que darán forma a uno de los festivales más convocantes del país. Tras semanas de especulación, la organización anunció oficialmente el line up completo, despejando todas las dudas.
En los últimos días, las redes oficiales del evento fueron dejando pistas y generando ansiedad entre los seguidores. Versiones y rumores instalaban algunos nombres como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde o Skrillex, pero recién este jueves 28 de agosto se terminó de confirmar la lista oficial de artistas que integrarán la edición 2026.
De acuerdo a lo anunciado, los headliners que encabezarán el Lollapalooza Argentina el próximo año serán Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra. Una combinación que promete atraer a públicos muy diversos, con figuras del pop, el hip hop, el rock alternativo y la electrónica.
El resto de la grilla es igual de variada, con nombres de peso internacional y artistas locales que atraviesan un gran momento. Entre ellos, se destacan Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Soledad, BUNT., Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, LANY, The Warning, Zell, RØZ, Hamdi, Nasa Histoires, Timø, Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula OS y Jero Jones.
Como en cada edición, el Lollapalooza no solo convoca por la música. En 2025 el festival en Argentina superó las 300 mil entradas vendidas en tres días, consolidándose como uno de los eventos más grandes del calendario cultural local. Para 2026, se espera una convocatoria similar e incluso mayor, teniendo en cuenta la variedad de géneros y estilos reunidos en el line up. Además, la experiencia se completa con propuestas gastronómicas, espacios de arte y actividades para todas las edades, consolidando al festival como un verdadero fenómeno de masas.
