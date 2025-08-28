Dieron a conocer el lineup del Lollapalooza 2026 en Argentina: todos los artistas

Como en cada edición, el Lollapalooza no solo convoca por la música. En 2025 el festival en Argentina superó las 300 mil entradas vendidas en tres días, consolidándose como uno de los eventos más grandes del calendario cultural local. Para 2026, se espera una convocatoria similar e incluso mayor, teniendo en cuenta la variedad de géneros y estilos reunidos en el line up. Además, la experiencia se completa con propuestas gastronómicas, espacios de arte y actividades para todas las edades, consolidando al festival como un verdadero fenómeno de masas.