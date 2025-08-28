Murió Raúl Barboza, vanguardista del chamamé

Empezó a tocar a los seis años (aunque él quería un bandoneón, como consiga Página 12 este jueves) y con el tiempo hizo su debut en la compañía y ballet de Ariel Ramírez, con quien interpretó la "Misa criolla" en una de sus primeras versiones.

A lo largo de su carrera, Barboza recibió el apodo de "Raulito El Mago" por estas latitudes, pero hacia el final de su vida fue conocido como embajador del chamamé, y en 2000 el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia le otorgó la distinción de Caballero de las Artes y las Letras.

Notablemente, cuando tenía más de 50 años de vida y unas cuántas décadas de carrera se instaló en París, en 1987, y amplificó la difusión del chamamé en Europa y el resto del mundo, no sin antes pasar por momentos de incertidumbre, de hambre, como cuando tocaba su música en las estaciones de tres, del metro o en las plazas.

Colaboró con artistas argentinos como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla o Mercedes Sosa, y con internacionales como Cesaria Evora, BB King y Paco de Lucía, pero además editó 30 discos propios: el más reciente fue "Souvenirs Panamericanos", que fue publicado en 2023 con muy buenas críticas.

Su viuda, Olga Bustamante, confirmó su deceso el miércoles de esta semana, en su casa del Barrio Latino de París.