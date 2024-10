El Puma Goity, contra el Gobierno y la oposición tras los Martín Fierro de Cine: "Cultura barrabrava"

Otro de los mensajes que no pasó inadvertido fue el de Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien abogó por el Estado y la universidad pública, gratuita y de calidad. Tras su enérgico discurso, Gabriel 'Puma' Goity -otro que tuvo 'cara larga' cuando sus colegas se pronunciaban contra Javier Milei- mostró su rechazo a este tipo de manifestaciones.

En declaraciones a Radio La Red, el reconocido actor señaló: "¿A dónde queremos llegar? 'Esto es así...' sobreactuaciones, ¿no? Yo soy de los que quiere una educación pública, quiero aclarar... pero en estas posturas tan belicosas, me parece que no va", comenzó su descargo.

"En definitiva, te convertís en lo que criticás, ¿quién es el facho acá? Porque la verdad es que subieron figuras... entonces, si seguimos haciendo este tipo de fiestas, el público se va. El pueblo no quiere esto, más allá de que las causas son nobles, pero esas formas me parece que no van", indicó, en clara alusión a los que criticaron la gestión libertaria.

No obstante, el artista no olvidó fustigar a Javier Milei: "Más allá de que el Gobierno baja también esta cosa barrabrava... terminemosla, con la cultura barrabrava me tienen harto, tanto el Gobierno como la oposición, basta de la cultura barrabrava. Si no hay consenso, estamos muertos".

Qué dijo el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

Tras la premiación a "Puan" en la categoría "Guión", los directores de la película ganadora, María Alché y Benjamín Naishtat, cedieron la palabra a Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, quien dio un enérgico discurso en defensa de la universidad pública: "Apoyar a la cultura y al cine nacional, hoy más que nunca es un orgullo para nuestra universidad", señaló.

Tras apuntar contra el desfinanciamiento que lleva a cabo el Gobierno, indicó: "Viva la universidad pública, viva el cine argentino, viva el Estado".

