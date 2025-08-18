Rating: cómo le fue a La Voz Argentina y a Por el Mundo en la pantalla de Telefe

Alex y Charlotte Caniggia

La TV Pública, por su parte, tuvo como mejor registro la final del TC con 1.3 puntos, seguida por Podeio de TC y Previa de TC con 1.2.

En términos generales, Telefe cerró el día con un promedio de 5.1 puntos, superando a El Trece con 3.4, América TV con 0.9, El Nueve con 0.7 y la TV Pública con 0.6. La jornada evidenció nuevamente la preeminencia de La Voz Argentina como el ciclo con mayor convocatoria del país, y también subrayó la relevancia de los programas de entretenimiento familiar y reality en la audiencia del domingo.