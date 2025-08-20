El Racing de Gustavo Costas le gana a todos: el martes hasta superó en el rating a La Voz Argentina
El tanque de la televisión argentina es La Voz Argentina pero este Racing gana en la cancha y también en el rating.
Pese a que el partido entre Racing y Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores, solo fue dio por la señal de cable de Fox y por la App de Disney, fue lo más visto en el rating de la televisión argentina de este martes superando al tanque de la televisión argentina, La Voz Argentina.
Los números del Racing de Gustavo Costas en sus presentaciones por copas internacionales está acaparando la atención de los hinchas de fútbol y no solo los de Racing.
Rating: Racing le ganó a La Voz Argentina
Este martes 19 de agosto Racing le ganó agónicamente a Peñarol y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y al mismo tiempo fue lo más visto de la televisión argentina superando los 11 puntos de rating y venciendo también a La Voz Argentina.
Con esos números, la Academia tuvo un mejor promedio que el programa de Telefe, que de todos modos fue lo más visto de la televisión abierta, duplicando a sus seguidores.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y sus Knockouts se podrán ver este miércoles, desde las 21.45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario