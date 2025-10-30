El recuerdo de Claudia Villafañe sobre Diego Maradona en el día que hubiera cumplido 65 años
La exesposa del astro compartió en sus redes sociales una foto simbólica acompañada de un mensaje que refleja el amor y la conexión eterna con el Diez.
El 30 de octubre siempre será una fecha especial para los fanáticos del fútbol y, sobre todo, para la familia de Diego Armando Maradona. Este año, el ídolo argentino habría cumplido 65 años, y una vez más, Claudia Villafañe eligió recordarlo con un gesto lleno de ternura y significado.
A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una publicación sencilla pero profundamente simbólica, con la que rindió homenaje al padre de sus hijas y al hombre que marcó su vida de manera indeleble. En su historia de Instagram, publicó la imagen de un cielo azul con nubes, donde una de ellas, con forma de corazón, se destacaba en el centro.
La elección no fue casual: el cielo, la pureza y el amor fueron el hilo conductor del mensaje que buscó transmitir. “Besos al cielo! Feliz cumple!”, escribió junto a un emoji de infinito, un símbolo que representa la eternidad de los sentimientos que la unen al Diez.
El homenaje estuvo acompañado por “Live is Life” de Opus, una canción que se convirtió en parte inseparable de la historia de Maradona. La melodía evoca las imágenes de aquel célebre calentamiento del astro con la pelota en los pies, sonriendo, disfrutando, siendo él mismo: la esencia pura del fútbol. Al incluirla, Villafañe transformó su recuerdo en una evocación colectiva, compartida por todos los que crecieron admirando al genio de la pelota.
El gesto de Claudia se sumó a los innumerables mensajes que inundaron las redes sociales en esta fecha especial. Futbolistas, excompañeros, celebridades y fanáticos de todo el mundo revivieron momentos inolvidables y recordaron con cariño al eterno número 10. Sin embargo, el mensaje de Villafañe tuvo una carga especial, íntima, nacida del amor y el respeto que siempre sostuvo hacia Diego, incluso tras los años de distancia.
A través de una imagen simple, Claudia Villafañe logró sintetizar lo que millones de personas sienten cada 30 de octubre: la ausencia física de Maradona, pero también su presencia eterna en la memoria popular. Su publicación se convirtió en un puente entre lo personal y lo colectivo, entre el amor de una familia y el afecto universal que aún despierta uno de los íconos más grandes del deporte mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario