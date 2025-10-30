El recuerdo de Claudia Villafañe sobre Diego Maradona en el día que hubiera cumplido 65 años

image

El homenaje estuvo acompañado por “Live is Life” de Opus, una canción que se convirtió en parte inseparable de la historia de Maradona. La melodía evoca las imágenes de aquel célebre calentamiento del astro con la pelota en los pies, sonriendo, disfrutando, siendo él mismo: la esencia pura del fútbol. Al incluirla, Villafañe transformó su recuerdo en una evocación colectiva, compartida por todos los que crecieron admirando al genio de la pelota.