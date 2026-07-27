Flor Vigna vivió un incómodo momento en un reality de México: la sorpresa que se llevó
La actriz y cantante comenzó su participación en "La Casa de los Famosos", el exitoso programa que se realiza en México.
Flor Vigna ya empezó a vivir de lleno la experiencia de La Casa de los Famosos, el reality que se produce en México y reúne a reconocidas figuras de distintos países de Latinoamérica. Apenas instalada en la casa donde convivirá durante las próximas semanas, la artista argentina protagonizó una escena tan inesperada como llamativa que no tardó en recorrer las redes sociales.
Desde su ingreso al programa, la ex participante de Combate y Bailando mostró una actitud entusiasta y predispuesta para integrarse al grupo. En las primeras horas de convivencia se la vio conversando con el resto de los participantes, recorriendo los distintos ambientes de la casa y colaborando en las tareas cotidianas, buscando romper el hielo con sus nuevos compañeros.
Sin embargo, uno de esos gestos de convivencia terminó convirtiéndose en un momento viral. Todo ocurrió durante la primera cena compartida. Mientras los participantes se preparaban para comer, Vigna decidió levantarse de la mesa para servir agua a todos. Tomó una jarra y comenzó a llenarla directamente desde una de las canillas de la casa, pero apenas observó el líquido quedó completamente desconcertada.
La sorpresa que se llevó Flor Vigna en un reality de México al servirse agua
El agua presentaba un aspecto turbio que llamó inmediatamente su atención. Sin ocultar su sorpresa, la argentina interrumpió la conversación para consultar si aquello era normal. "¿Está bien que sea de este color el agua?", preguntó mientras observaba la jarra con evidente desconfianza y una expresión de incomodidad que fue captada por las cámaras del reality.
La consulta generó distintas reacciones entre los participantes. Uno de los concursantes, también argentino, intentó encontrar una explicación improvisada para tranquilizarla. "Es de limón capaz, ¿no?", comentó entre risas, aunque sin demasiada convicción. Lejos de aceptar esa hipótesis, aclaró inmediatamente que acababa de abrir la canilla y que el agua había salido de ese color desde el primer momento. "No, pero lo llené recién", respondió para despejar cualquier duda.
Fue entonces cuando otra integrante del programa intentó llevar tranquilidad al grupo y explicó que el fenómeno podía deberse a la presión con la que salía el agua. "Como sale con presión, ahorita se va a aclarar, si la dejas un ratito", señaló la participante, sugiriendo que las pequeñas burbujas podían darle momentáneamente ese aspecto blanquecino.
Aunque la explicación pareció convencer parcialmente a Vigna, la artista continuó observando el contenido de la jarra con cierta desconfianza antes de tomar una decisión. Finalmente, fiel a su estilo espontáneo, optó por comprobar ella misma si no existía ningún problema. "A ver, la voy a tomar por todos", dijo entre risas antes de animarse a beber el agua, desatando la reacción del resto de los participantes.
La escena fue emitida por la transmisión del reality y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron el curioso episodio. Muchos aseguraron que el color blanquecino suele producirse cuando el agua sale con mucha presión y contiene aire, mientras que otros aprovecharon el momento para bromear con la adaptación de la argentina a su nueva vida en México.
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