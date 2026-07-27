Flor Vigna vivió un incómodo momento en un reality de México: la sorpresa que se llevó

Fue entonces cuando otra integrante del programa intentó llevar tranquilidad al grupo y explicó que el fenómeno podía deberse a la presión con la que salía el agua. "Como sale con presión, ahorita se va a aclarar, si la dejas un ratito", señaló la participante, sugiriendo que las pequeñas burbujas podían darle momentáneamente ese aspecto blanquecino.

Aunque la explicación pareció convencer parcialmente a Vigna, la artista continuó observando el contenido de la jarra con cierta desconfianza antes de tomar una decisión. Finalmente, fiel a su estilo espontáneo, optó por comprobar ella misma si no existía ningún problema. "A ver, la voy a tomar por todos", dijo entre risas antes de animarse a beber el agua, desatando la reacción del resto de los participantes.

La escena fue emitida por la transmisión del reality y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron el curioso episodio. Muchos aseguraron que el color blanquecino suele producirse cuando el agua sale con mucha presión y contiene aire, mientras que otros aprovecharon el momento para bromear con la adaptación de la argentina a su nueva vida en México.