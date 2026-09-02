Roberto García Moritán sorprendió al debutar como panelista de Moria Casán: "Empieza a..."

La incorporación marca una nueva faceta televisiva para García Moritán, quien tendrá la tarea de aportar su mirada sobre diferentes asuntos políticos y de actualidad durante su participación en el ciclo.

Tras recibirlo, Moria hizo referencia específicamente al lugar que ocupará dentro del panel y destacó su llegada al programa: "Es un placer verte Moritán. esta es la silla de Federico Seeber, te la cedemos".

Ante esas palabras, García Moritán se mostró respetuoso con el periodista al que reemplazará y dejó en claro su intención de cumplir con el nuevo rol de la mejor manera posible: "Quiero estar a la altura de él, se lo merece".

De esta manera, el político comenzó su participación en La mañana con Moria, donde tendrá un espacio para analizar y debatir los principales temas de la agenda junto al resto del equipo.