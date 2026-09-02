Roberto García Moritán sorprendió al debutar como panelista de Moria Casán: "Empieza a..."
El empresario y expareja de Pampita se incorpora al ciclo conducido por Moria Casán para ocupar temporalmente un lugar en el panel.
Roberto García Moritán sumó un nuevo desafío en televisión y pasó a integrar el panel de La mañana con Moria (El Trece). El político se incorporó al ciclo para abordar temas vinculados con la actualidad y la política, ocupando el lugar de Federico Seeber.
Su llegada al programa fue anunciada por Moria Casán, quien decidió mantener durante algunos minutos la identidad del nuevo integrante en secreto. Fiel a su estilo, la conductora planteó un enigmático y comenzó a enumerar distintas características del invitado antes de revelar de quién se trataba.
"Empieza a ocupar una silla un señor que ya está acá. Es un señor de una familia de linaje, diplomático, ha tenido cargos públicos, con apellido doble, mediático, interesante, buena gente, educado, una mamá muy simpática, es buen padre. Es un amigo que me gusta recibir porque siempre la hemos pasado muy bien", expresó Moria mientras generaba expectativa en el estudio.
Después de brindar las pistas, la conductora finalmente confirmó que el nuevo panelista era Roberto García Moritán, político y exmarido de Pampita. "Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso", anunció antes de darle la bienvenida oficialmente al programa.
Moritán ingresó al estudio y agradeció la presentación que había realizado la conductora: "Gracias Moria, muy lindas palabras. Gracias por invitarme".
La incorporación marca una nueva faceta televisiva para García Moritán, quien tendrá la tarea de aportar su mirada sobre diferentes asuntos políticos y de actualidad durante su participación en el ciclo.
Tras recibirlo, Moria hizo referencia específicamente al lugar que ocupará dentro del panel y destacó su llegada al programa: "Es un placer verte Moritán. esta es la silla de Federico Seeber, te la cedemos".
Ante esas palabras, García Moritán se mostró respetuoso con el periodista al que reemplazará y dejó en claro su intención de cumplir con el nuevo rol de la mejor manera posible: "Quiero estar a la altura de él, se lo merece".
De esta manera, el político comenzó su participación en La mañana con Moria, donde tendrá un espacio para analizar y debatir los principales temas de la agenda junto al resto del equipo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario